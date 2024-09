Estar bien en el trabajo: la diversión dentro de la jornada laboral aumenta la productividad

En momentos donde la salud mental ocupa un lugar importante en la agenda de los departamentos de Recursos Humanos con el 65% de los empleados que dicen haber sido afectados por el síndrome de burnout, mientras que quienes no lo sufrieron están preocupados por la posibilidad de experimentarlo, muchas personas sienten que sus funciones son tediosas y agotadoras.

Recientemente, la consultora Adecco Argentina elaboró un listado de 4 curiosidades sobre la productividad y 4 acciones, sumamente sencillas y fáciles de implementar, para elevar la moral del equipo.

Cuatro curiosidades con respecto a la productividad laboral:





1. Las reuniones pueden reducir la productividad

La mitad de los empleados cree que la mayoría de las reuniones reducen la productividad, ya que muchas no son necesarias, son intrascendentes, no llevan a nada y encima, ocurren con demasiada frecuencia.





2. El multitasking no es bueno para la productividad

Los estudios revelan que el multitasking en realidad reduce la productividad y aumenta el estrés, todo lo que conduce a entornos laborales infelices. Parece que no era una virtud, ni una habilidad.





3. Beneficios para los empleados que mejoran la productividad

La productividad de los empleados mejora cuando reciben mejores beneficios compensatorios como asistencia médica, comedor o devoluciones por almuerzo, y suficientes días libres, por ejemplo.





4. Un buen descanso mejora la productividad

En promedio, un empleado que duerme entre 7 y 10 horas cada noche es un 20% más productivo de lo normal.



*Estudio “Navegando la Revolución de la IA y la Transformación del Futuro del Trabajo”, realizado a nivel global durante julio y agosto de 2023 con 30.000 trabajadores de 23 países.

Qué es el síndrome de burnout :

El Síndrome de Burnout (o de trabajador quemado) se ha constituido en una causa prevalente de malestar social, absentismo laboral y sufrimiento psíquico crónico en lo que va del siglo XXI.

En este texto se podrán encontrar su definición clínico-conceptual; las causas más frecuentes que lo provocan, así como su prevención, detección y posibilidades reales de cura.

El síndrome de burnout, alude a la idea de un trabajador quemado o fundido, se caracteriza por una manera inadecuada de afrontar una situación de estrés crónico, caracterizada por el agotamiento psicoemocional, disminución del rendimiento ocupacional y síntomas de despersonalización.

Entre las causas más conocidas, tenemos aquellas que provienen del campo laboral, como puestos de atención al público o de clientes; posiciones de gran responsabilidad; relación cotidiana con jefes muy demandantes o exigentes; alta frecuencia de jornadas laborales prolongadas; o trabajos repetitivos o monótonos.

Otra causa frecuente hoy en día surge del cuidado primario de personas mayores, sobre todo si se acompaña de deterioro cognitivo severo o desorganización conductual del sujeto a cuidar.

Sus manifestaciones en la esfera psíquica suelen ser: ansiedad -en ocasiones con la forma de crisis de pánico con somatización-, hiperemotividad, depresión, irritabilidad, pérdida del apetito, disminución de la libido…entre las más frecuentes. En los cuadros más prolongados, puede aparecer apatía, o signos de despersonalización.

