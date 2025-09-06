Estos son los riesgos de consumir semillas de chía en exceso

Las semillas de chía son conocidas por su alto valor nutritivo y se han popularizado como un superalimento. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta las advertencias sobre su consumo excesivo. Aunque aportan diversos beneficios, su ingesta descontrolada puede ser perjudicial para ciertas personas.

Son originarias de México, Salvador, Guatemala y Nicaragua, son pequeñas y de colores variados (marrón, negro o blanco). Aportan una rica cantidad de nutrientes con pocas calorías, lo que las convierte en una opción atractiva para mejorar la dieta. Según la Clínica Uandes, este superalimento es una fuente importante de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros componentes esenciales para el funcionamiento diario del organismo.

Estas semillas son particularmente ricas en fibra insoluble, ayudando a prevenir el estreñimiento y a mantener una digestión regular. Además, contienen ácidos grasos omega-3 y omega-6, que pueden beneficiar la presión arterial, la salud del corazón y el control del azúcar en la sangre, según MedlinePlus.

Semillas de chía: advierten por sus contraindicaciones.

A pesar de sus numerosos beneficios, el consumo de chía debe ser moderado y supervisado. Las personas con hipertensión pueden experimentar efectos adversos si consumen grandes cantidades de chía junto con medicamentos antihipertensivos, ya que podría producirse una baja excesiva en la presión arterial, según el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Asimismo, las personas con diabetes tipo 2 deben ser cautelosas. Aunque la chía puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, una ingesta excesiva puede interactuar con los medicamentos para la diabetes y causar hipoglucemia, como se indica en la revista Nutrition Review.

Además, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al consumir chía, presentando síntomas como picazón, sarpullidos y dificultades respiratorias, según Mejor con Salud. El consumo excesivo también puede causar problemas digestivos como gases, hinchazón, dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Los oxalatos de calcio presentes en las semillas pueden incrementar el riesgo de cálculos renales.

Cuáles son las cantidades recomendadas:

Para evitar estos efectos negativos, es crucial no exceder la cantidad recomendada. La porción diaria aconsejada es de 28 gramos, que aporta aproximadamente 137 calorías y cubre el 19% de las necesidades diarias de fibra. Se recomienda limitarse a dos cucharadas al día para obtener los beneficios sin riesgos. Si se opta por consumir aceite de chía, una cucharada es suficiente para satisfacer las necesidades de omega-3, según Pulev.

En resumen, aunque las semillas de chía son un complemento nutritivo excelente, su consumo debe ser moderado y consultado con un profesional de la salud, especialmente en personas con condiciones preexistentes como hipertensión y diabetes.

