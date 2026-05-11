Irán rechazó que Donald Trump cuestionara su respuesta al plan de paz: «Eran demandas razonables»

Irán y Estados Unidos sin avances en las negociaciones. Foto: AP.

Irán anunció este lunes haber exigido el fin de la guerra en Medio Oriente, el bloqueo estadounidense y la liberación de sus activos congelados, en la contraoferta presentada al presidente Donald Trump, quien la rechazó de plano y la consideró «totalmente inaceptable».

El estancamiento hace temer la vuelta de las hostilidades en el Golfo, frustra las esperanzas de un acuerdo negociado rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al transporte comercial y ha elevado los precios del petróleo.

Donald Trump sobre respuesta de Irán: «No me gusta nada»

Trump reaccionó furioso a la respuesta de Irán al último borrador de paz de Estados Unidos. “Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. ¡No me gusta nada!», expresó el mandatario.

No especificó los puntos de desacuerdo.

Irán dijo que hizo «propuestas generosas»



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, su país ha pedido el fin del bloqueo naval estadounidense y de la guerra «en toda la región», lo que implica un cese de los ataques israelíes contra el grupo proiraní Hezbollah en Líbano.

En rueda de prensa, su portavoz Esmaeil Baghaei,informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la «liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros».

Esto supone volver a la situación anterior al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su territorio el 28 de febrero y además equivaldría a una victoria de Teherán en su combate contra el aislamiento económico. «No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán«, declaró Baghaei,

“Todo lo que propusimos en nuestro texto consistía en demandas razonables, peticiones responsables y propuestas generosas, no solo para los intereses nacionales de Irán, sino para el bien, la estabilidad y la seguridad de toda la región y del mundo”, agregó.

El fin de las sanciones internacionales reduciría la influencia de Washington sobre Teherán para poner límites a su programa de enriquecimiento nuclear.

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

Con AFP y AP