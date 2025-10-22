La planta versátil de primavera: llena de color jardines, tiene un aroma delicioso y protege contra los mosquitos

Los geranios se plantan en primavera y resisten la exposición al sol.

El geranio (Pelargonium hortorum) se ha consolidado como una de las plantas ornamentales favoritas para quienes residen en departamentos o casas con espacios reducidos. Su capacidad para embellecer cualquier rincón, combinada con su función como repelente natural de insectos, la convierte en una opción muy buscada.

Esta especie destaca por su floración prolongada, que se extiende durante casi todo el año, aportando un perfume intenso y una gran variedad de colores. Estos atributos la posicionan como una alternativa ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza de forma sencilla y mantener ambientes libres de mosquitos molestos.

Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, el geranio es una planta resistente y versátil que no demanda gran espacio. Puede cultivarse fácilmente en macetas, jardineras o pequeños contenedores.

Además, tolera bien la exposición directa al sol y se adapta a diversos tipos de suelo, siempre que cuenten con un buen drenaje para evitar el exceso de humedad, lo que asegura su desarrollo óptimo.

Cuándo plantar geranio y cómo cuidarla esta planta que llena de color los balcones

Una de sus principales ventajas es su floración extensa. Durante la primavera y el verano, sus flores exhiben una rica gama de tonalidades que incluyen el rojo, rosa, blanco y violeta, transformando cualquier terraza en un espacio vibrante y colorido.

Su aroma característico proviene de aceites naturales que actúan eficazmente como repelente contra mosquitos, moscas y otros insectos. Por esta razón, es común ubicar estas plantas cerca de ventanas o en los bordes de los balcones, donde su fragancia se dispersa con facilidad.

El mantenimiento del geranio es sencillo, lo que lo hace apto para todo tipo de cultivadores: