SUSCRIBITE
Estar bien

La planta versátil de primavera: llena de color jardines, tiene un aroma delicioso y protege contra los mosquitos

El geranio es la opción ideal para balcones y terrazas. Esta planta florece casi todo el año y ofrece color, aroma y protección contra insectos. Requiere mínimo mantenimiento.

Redacción

Por Redacción

Los geranios se plantan en primavera y resisten la exposición al sol.

Los geranios se plantan en primavera y resisten la exposición al sol.

El geranio (Pelargonium hortorum) se ha consolidado como una de las plantas ornamentales favoritas para quienes residen en departamentos o casas con espacios reducidos. Su capacidad para embellecer cualquier rincón, combinada con su función como repelente natural de insectos, la convierte en una opción muy buscada.

Esta especie destaca por su floración prolongada, que se extiende durante casi todo el año, aportando un perfume intenso y una gran variedad de colores. Estos atributos la posicionan como una alternativa ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza de forma sencilla y mantener ambientes libres de mosquitos molestos.

Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, el geranio es una planta resistente y versátil que no demanda gran espacio. Puede cultivarse fácilmente en macetas, jardineras o pequeños contenedores.

Además, tolera bien la exposición directa al sol y se adapta a diversos tipos de suelo, siempre que cuenten con un buen drenaje para evitar el exceso de humedad, lo que asegura su desarrollo óptimo.

Cuándo plantar geranio y cómo cuidarla esta planta que llena de color los balcones

Una de sus principales ventajas es su floración extensa. Durante la primavera y el verano, sus flores exhiben una rica gama de tonalidades que incluyen el rojo, rosa, blanco y violeta, transformando cualquier terraza en un espacio vibrante y colorido.

Su aroma característico proviene de aceites naturales que actúan eficazmente como repelente contra mosquitos, moscas y otros insectos. Por esta razón, es común ubicar estas plantas cerca de ventanas o en los bordes de los balcones, donde su fragancia se dispersa con facilidad.

El mantenimiento del geranio es sencillo, lo que lo hace apto para todo tipo de cultivadores:

  • Solo requiere riego cada dos o tres días.
  • Remover de las flores secas para estimular la aparición de nuevos brotes.

Temas

Jardín

Mosquitos

plantas

plantas aromáticas

plantas y jardines

El geranio (Pelargonium hortorum) se ha consolidado como una de las plantas ornamentales favoritas para quienes residen en departamentos o casas con espacios reducidos. Su capacidad para embellecer cualquier rincón, combinada con su función como repelente natural de insectos, la convierte en una opción muy buscada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios