La hortaliza perfecta para plantar en marzo y disfrutar en pocas semanas

Su crecimiento rápido la convierte en una alternativa ideal si querés ver resultados en poco tiempo y sin complicaciones.

Si estás buscando una opción fácil de cultivar en casa y que te permita disfrutar de una cosecha fresca en poco tiempo, marzo es el momento ideal para sembrar rúcula. En aproximadamente 40 a 50 días, esta planta estará lista para ser cosechada, lo que significa que podrás disfrutarla en mayo con muy pocos cuidados.

Cómo plantar rúcula en casa

La rúcula es una opción perfecta tanto para huertas como para macetas, ya que no requiere grandes espacios y su cultivo es muy sencillo. Para obtener una buena cosecha, seguí estos pasos:

Ubicación: Elegí un lugar con buena luz solar, ya sea directa o parcial.

Elegí un lugar con buena luz solar, ya sea directa o parcial. Suelo: Asegurate de que la tierra sea fértil y tenga buen drenaje.

Asegurate de que la tierra sea fértil y tenga buen drenaje. Siembra: Colocá las semillas a un centímetro de profundidad, dejando unos cinco centímetros entre cada una.

Colocá las semillas a un centímetro de profundidad, dejando unos cinco centímetros entre cada una. Riego: Mantené el suelo húmedo sin encharcar. Un riego frecuente y moderado es clave para su desarrollo.

Mantené el suelo húmedo sin encharcar. Un riego frecuente y moderado es clave para su desarrollo. Cosecha: En poco más de un mes, las hojas estarán listas para cortar y consumir.

Con un sabor ligeramente picante y una gran cantidad de nutrientes, la rúcula es una excelente opción para sumar a tus comidas. Además, su crecimiento rápido la convierte en una alternativa ideal si querés ver resultados en poco tiempo y sin complicaciones.