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Estar bien

La planta arbustiva que crece rápido, perfuma todo el jardín y soporta bajas temperaturas

Nunca pasa de moda. Es ideal para quienes buscan belleza, perfume natural y bajo mantenimiento.

Redacción

Por Redacción

Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.

Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.

La lavanda (Lavandula officinalis) es una planta mediterránea que se adaptó muy bien a los climas secos y ventosos del sur argentino. Se destaca por su resistencia al frío, al calor y a las plagas, y por su capacidad de perfumar el aire de forma natural.

Con su color violeta característico y sus hojas grises, aporta un toque elegante y silvestre a cualquier rincón del jardín o la vereda.

Fotos gentileza.-

Por qué todos quieren tener lavanda

  • Crece rápido y no requiere grandes cuidados.
  • Es resistente a las heladas y a la sequía.
  • Repele insectos molestos como mosquitos y pulgones.
  • Atrae polinizadores como abejas y mariposas.
  • Su aroma ayuda a reducir el estrés y mejorar el sueño.
  • En la Patagonia, puede cultivarse a cielo abierto, en macetas o como cerco natural.

Cómo cuidarla para que florezca más

  • Luz: necesita mucho sol, al menos 6 horas diarias.
  • Riego: poco y espaciado. Se adapta mejor a la sequía que al exceso de agua.
  • Tierra: prefiere suelos pobres, bien drenados y sin encharcar.
  • Poda: después de la floración, una poda leve estimula nuevos brotes.

Lavanda en la cocina y el botiquín

Además de decorar y perfumar, la lavanda tiene usos culinarios y medicinales. Sus flores se pueden usar en:

  • Infusiones relajantes
  • Aceites esenciales caseros
  • Sobres aromáticos para ropa
  • Galletitas, panes o miel saborizada

También es un remedio natural contra la ansiedad, el insomnio y los dolores musculares leves.

Un toque de Provenza en tu patio

Cultivar lavanda es como traer un pedacito de campo francés a la casa. Su aroma suave y floral genera un ambiente relajante y acogedor. Y si la combinás con otras especies como romero o salvia, podés crear un rincón aromático de bajo consumo de agua.

Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.


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