Los motivos por los que se te duerme la pierna cuando estás sentado
A casi todos nos pasó alguna vez: después de estar un rato largo sentado, cambiás de posición y sentís que una pierna “se duerme”. Aparece un hormigueo molesto, como pequeños pinchazos o una sensación de corriente. Aunque puede resultar incómodo o incluso asustar, generalmente dura solo unos minutos.
Esta sensación se conoce médicamente como Parestesia y es mucho más común de lo que parece.
Qué ocurre en el cuerpo
La causa más frecuente es la presión sobre los nervios o los vasos sanguíneos cuando se mantiene la misma postura durante mucho tiempo.
Por ejemplo, cuando te sentás con las piernas cruzadas, dobladas o en una posición incómoda:
- Se puede comprimir un nervio.
- También puede reducirse momentáneamente la circulación sanguínea.
Esto provoca que las señales nerviosas no se transmitan correctamente y aparece el adormecimiento.
Cuando cambiás de posición o estirás la pierna, la presión desaparece y la circulación vuelve a la normalidad. En ese momento aparece el hormigueo o los pinchazos: es el nervio “reactivándose”.
Cuándo suele pasar más
Es más común cuando:
- Estás mucho tiempo sentado sin moverte
- Te sentás con las piernas cruzadas
- Mantenés una postura incómoda o rígida
En la mayoría de los casos, basta con moverse o cambiar de posición para que la sensación desaparezca en pocos minutos.
Cuándo conviene consultar
Aunque suele ser algo normal, conviene consultar a un médico si:
- El adormecimiento dura mucho tiempo
- Se repite muy seguido
- Aparece sin haber estado en una mala postura
- Se acompaña de dolor fuerte o debilidad
En esos casos podría estar relacionado con problemas nerviosos o circulatorios que requieren evaluación médica.
