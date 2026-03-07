Los motivos por los que se te duerme la pierna cuando estás sentado 

Qué pasa cuando se te duerme la pierna al estar sentado. Foto: Gemini ai.

A casi todos nos pasó alguna vez: después de estar un rato largo sentado, cambiás de posición y sentís que una pierna “se duerme”. Aparece un hormigueo molesto, como pequeños pinchazos o una sensación de corriente. Aunque puede resultar incómodo o incluso asustar, generalmente dura solo unos minutos.

Esta sensación se conoce médicamente como Parestesia y es mucho más común de lo que parece.

Qué ocurre en el cuerpo

La causa más frecuente es la presión sobre los nervios o los vasos sanguíneos cuando se mantiene la misma postura durante mucho tiempo.

Por ejemplo, cuando te sentás con las piernas cruzadas, dobladas o en una posición incómoda:

Se puede comprimir un nervio .

. También puede reducirse momentáneamente la circulación sanguínea.

Esto provoca que las señales nerviosas no se transmitan correctamente y aparece el adormecimiento.

Cuando cambiás de posición o estirás la pierna, la presión desaparece y la circulación vuelve a la normalidad. En ese momento aparece el hormigueo o los pinchazos: es el nervio “reactivándose”.

Cuándo suele pasar más

Es más común cuando:

Estás mucho tiempo sentado sin moverte

Te sentás con las piernas cruzadas

Mantenés una postura incómoda o rígida

En la mayoría de los casos, basta con moverse o cambiar de posición para que la sensación desaparezca en pocos minutos.

Cuándo conviene consultar

Aunque suele ser algo normal, conviene consultar a un médico si:

El adormecimiento dura mucho tiempo

Se repite muy seguido

Aparece sin haber estado en una mala postura

Se acompaña de dolor fuerte o debilidad

En esos casos podría estar relacionado con problemas nerviosos o circulatorios que requieren evaluación médica.