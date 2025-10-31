Ni albahaca ni menta: la planta aromática ideal para la cocina que se mantiene verde todo el año

Cada vez más personas eligen llenar sus hogares de verde. Ya sea en balcones, terrazas o rincones luminosos, las macetas con plantas aromáticas se convierten en una forma práctica de sumar naturaleza, color y sabor a la vida cotidiana. Entre las más elegidas, hay una que se destaca por su aroma intenso, su resistencia y su belleza: el romero.

Una planta que perfuma y acompaña todo el año

El romero es una especie perenne, lo que significa que mantiene su follaje y su característico tono verde durante las cuatro estaciones. Su aroma fresco, natural y con un toque amaderado lo convierte en un clásico de la cocina, especialmente para realzar el sabor de carnes, guisos o panes caseros.

Solo con rozar sus hojas, la planta libera una fragancia intensa que se impregna en el ambiente. Por eso, muchos cocineros y aficionados eligen tener una pequeña maceta de romero en la mesada: decora, perfuma y está siempre lista para usar.

Fácil de cuidar y muy resistente

A diferencia de otras hierbas aromáticas que requieren más atención, el romero no demanda grandes cuidados. Crece bien en macetas medianas, necesita unas horas diarias de sol directo y un riego moderado, evitando el exceso de agua. Además, se adapta sin problemas a interiores ventilados o terrazas soleadas.

Con su resistencia, su aroma inconfundible y su presencia verde todo el año, el romero se consolida como la planta aromática ideal para tener en casa y disfrutar en la cocina.

Con información de Vía País