Ni lavanda ni laurel: descubrí qué planta usar en tu casa para activar la prosperidad

El Feng Shui, una de las prácticas milenarias más influyentes, busca generar armonía en los espacios para que la energía vital circule sin obstáculos y aporte bienestar a quienes habitan el hogar. Dentro de sus enseñanzas, las plantas cumplen un rol fundamental, ya que se las considera aliadas para equilibrar la energía y atraer prosperidad. Ejemplos tradicionales son el laurel y la lavanda, reconocidas por sus propiedades espirituales.

Cómo atraer riqueza y bienestar con esta planta según el Feng Shui

Sin embargo, más allá de estas especies, el Feng Shui destaca otra planta capaz de potenciar la abundancia y la prosperidad, gracias a sus cualidades especiales. Utilizarla en el hogar, acompañada de rituales sencillos, puede abrir el camino hacia la riqueza y el bienestar, no solo durante septiembre, sino también en el resto del año.

De esta manera, esta disciplina ancestral invita a transformar los espacios cotidianos en escenarios de armonía y prosperidad, recordando que la naturaleza es una fuente inagotable de energía positiva.

El romero será la mejor planta para poder atraer la abundancia y la prosperidad, según el Feng Shui, y es que más allá de utilizarse en el ámbito de la cocina, se le atribuyen grandes propiedades para combatir lo negativo y lograr así un ambiente de calma; y a continuación te dejaremos cómo realizar este ritual.

Cómo utilizar el romero para atraer la abundancia

Dónde ubicarlo

Entrada de la casa: colocar una maceta con romero cerca de la puerta principal ayuda a atraer buenas energías y actúa como un “filtro” que impide el ingreso de vibraciones negativas.

Cocina: el romero está vinculado con la provisión y la prosperidad, por lo que tenerlo en la cocina potencia la energía de la abundancia y asegura que nunca falte alimento ni recursos.

Balcón, terraza o jardín: cultivarlo en exteriores cerca de ventanas o accesos permite que la energía positiva fluya hacia adentro de la vivienda.

Cómo usarlo

En ramilletes secos: además de cultivarlo fresco, se puede colgar un pequeño atado de romero seco detrás de la puerta principal para atraer prosperidad y protección.

En maceta saludable: es importante que la planta esté verde y fuerte; una planta descuidada puede simbolizar estancamiento o pérdidas.

Con intención: al regarlo o cuidarlo, se recomienda hacerlo con pensamientos de gratitud y prosperidad, reforzando el vínculo energético.