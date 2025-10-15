Cinco plantas que perfuman la casa y ahuyentan mosquitos

Estas especies son el equipo natural perfecto para disfrutar del verano sin picaduras, con ambientes perfumados y llenos de vida.

Con la llegada del calor, los mosquitos se vuelven una molestia constante. Pero hay una manera natural y efectiva de mantenerlos lejos: incorporar plantas aromáticas que además de perfumar el hogar, actúan como repelentes naturales.

Estas especies no solo embellecen los espacios, sino que liberan aromas que resultan agradables para las personas pero incómodos para los insectos.

Lavanda: aroma relajante y protección asegurada

La lavanda es una de las más conocidas por su perfume fresco y floral. Contiene aceites esenciales con propiedades repelentes que mantienen a raya a mosquitos y polillas.

Podés colocarla en macetas cerca de las ventanas o secar algunos ramos para poner dentro de los armarios. Además, su aroma ayuda a reducir el estrés y favorece el descanso.

Menta: refrescante y eficaz contra los insectos

La menta tiene un olor intenso que los mosquitos no soportan. Ideal para ubicarla en balcones o cocinas, donde también podés aprovechar sus hojas para preparar infusiones o postres.

Crece rápido, necesita buena luz y riego frecuente. Su fragancia refrescante purifica el ambiente y da una sensación de limpieza natural.

Albahaca: doble beneficio en la cocina y el jardín

Además de ser una hierba indispensable en la cocina, la albahaca es una gran aliada para repeler moscas y mosquitos.

Colocala en macetas cerca de puertas o mesas al aire libre. Al mover sus hojas, libera compuestos volátiles que crean una barrera natural contra los insectos.

Romero: aromático, rústico y muy resistente

El romero soporta bien el sol y no requiere muchos cuidados. Su aroma fuerte y terroso actúa como repelente natural para insectos voladores.

Podés usarlo tanto fresco como seco, y sus ramitas son ideales para ahumar ambientes o preparar aceites esenciales caseros.

Citronela: el clásico antimosquitos

Es la estrella de los repelentes naturales. La citronela, de hojas largas y aroma cítrico, desprende un olor que desorienta a los mosquitos y evita que se acerquen.

Podés cultivarla en macetas grandes o cerca de las zonas donde pasás más tiempo al aire libre. Su perfume combina muy bien con el de la lavanda y el romero.

