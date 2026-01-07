Pilates en el embarazo: aliviá dolores con estos simples ejercicios

Durante el embarazo, el cuerpo cambia y surgen muchas dudas sobre qué se puede hacer y qué no. Desde el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas (IICD) aseguran que: “Se puede practicar pilates desde el primer hasta el último trimestre, siempre que no haya contraindicaciones médicas”.

En los primeros meses se recomienda hacer solo ejercicios de baja intensidad, por no más de 20 minutos. A medida que avanza la gestación, las rutinas se pueden extender hasta 60 minutos, dos o tres veces por semana.

Y durante el tercer trimestre, el foco está puesto en la zona pélvica, clave para fortalecer el cuerpo y prepararlo para el momento del parto.

Cuatro ejercicios simples que te preparan para el parto

Uno de los movimientos más elegidos es el estiramiento de la zona lumbar, ideal para aliviar el dolor en la espalda baja. Para ello, hay que apoyarse de rodillas, estirar los brazos y relajar la espalda.

Sentarse con las piernas cruzadas y trabajar la respiración ayuda a aliviar tensiones en hombros y cuello.

Otro muy útil es el fortalecimiento del suelo pélvico. Se usa una pelota entre las piernas mientras se trabaja la respiración y se alterna presión con relajación. Se recomienda repetirlo 10 veces.

La corrección de la postura también es fundamental. Sentarse con las piernas cruzadas, estirar los brazos, respirar profundo y llevar los hombros hacia atrás ayuda a mantener el equilibrio.

Un ejercicio con pelota que alivia dolores y mejora el equilibrio

Para trabajar la elasticidad de la cadera se utiliza una pelota de pilates. Sentarse sobre ella, estirar los brazos y levantar los pies uno por uno, ayuda a fortalecer abdomen, espalda baja y mejorar el equilibrio.

Más allá de los ejercicios en sí, el pilates aporta múltiples beneficios durante el embarazo. Por ejemplo, mejora la respiración, alivia molestias musculares y ayuda a que el bebé se coloque en la posición ideal.

“Es un método con el que recuperar la estabilidad del cuerpo y evitar dolores musculares”, indican desde el IICD.

Cuidado: cuándo el pilates está contraproducente en el embarazo

Aunque el pilates suele ser seguro, no todas las embarazadas pueden practicarlo. Está contraindicado en casos de placenta previa, riesgo de parto prematuro, sangrados, diabetes o anemia.

Si hay dudas o molestias, la recomendación siempre es consultar al médico. “En algunos casos, los ejercicios pueden adaptarse a la situación de la paciente”, explican desde el instituto.

De todas formas, no hacer actividad física también puede ser perjudicial. Por eso, lo fundamental es encontrar un equilibrio y seguir siempre las indicaciones médicas.

¿Pilates o yoga? Cuál conviene más durante el embarazo

Las dos disciplinas tienen beneficios distintos. El yoga se enfoca más en la relajación y la elasticidad, mientras que el pilates trabaja la fuerza y la postura.

Para quienes nunca practicaron ninguna de las dos, los expertos recomiendan empezar con pilates: “Es algo más fácil de aprender”.