Qué pasa si te ponés aloe vera en la cara: el efecto sobre la piel que confirmó la ciencia

Aloe vera en la piel: para qué sirve realmente y qué beneficios tienen evidencia científica

El aloe vera ocupa un lugar privilegiado en los jardines, balcones y botiquines caseros. Desde hace décadas se utiliza para aliviar quemaduras, hidratar la piel y reducir irritaciones. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia sobre sus efectos cuando se aplica en el rostro?

Diversos estudios analizaron las propiedades del gel transparente que se encuentra en el interior de sus hojas y encontraron resultados prometedores, especialmente en el cuidado de la piel.

¿Qué beneficios puede tener el aloe vera en la cara?

Según la información recopilada por la Mayo Clinic, el aloe vera posee compuestos con efectos antiinflamatorios y humectantes que podrían ayudar en determinadas afecciones cutáneas.

Entre los beneficios más estudiados aparecen:

Ayuda a mantener la hidratación de la piel.

Puede aliviar irritaciones leves y enrojecimientos.

Contribuye a la recuperación de quemaduras superficiales.

Podría complementar algunos tratamientos para el acné.

Lo que más respaldo científico tiene

La evidencia más sólida está relacionada con la cicatrización y la recuperación de quemaduras leves.

La Mayo Clinic señala que la aplicación tópica de gel de aloe puede acelerar la curación de quemaduras de primer y segundo grado.

Además, revisiones científicas y metaanálisis encontraron que las heridas tratadas con aloe vera tendieron a cicatrizar más rápido que aquellas que recibieron algunos tratamientos convencionales para quemaduras leves.

¿Sirve para el acné?

La respuesta es más moderada.

Los investigadores encontraron que el aloe vera podría potenciar algunos tratamientos dermatológicos para el acné cuando se utiliza junto con medicamentos específicos, pero no hay evidencia suficiente para considerarlo una solución única o definitiva.

¿Se puede aplicar directamente de la planta?

Muchas personas cortan una hoja y utilizan el gel fresco sobre la piel. Sin embargo, los especialistas recomiendan realizar primero una prueba en una pequeña zona para descartar reacciones alérgicas o irritaciones. Algunas personas pueden presentar sensibilidad al aloe vera.

El veredicto

El aloe vera no es una solución mágica para todos los problemas de la piel, pero sí cuenta con evidencia científica para aliviar irritaciones y favorecer la recuperación de quemaduras superficiales. También puede aportar hidratación y una sensación refrescante, especialmente en épocas de calor o después de la exposición al sol.