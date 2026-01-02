Qué recomienda la OMS para bajar del cuerpo los excesos de las fiestas

Después de los festejos de fin de año, retomar hábitos saludables suele ser una de las prioridades. Los excesos en la alimentación, el consumo de alcohol y el descanso irregular impactan en el cuerpo, por lo que volver a la actividad física de manera gradual es clave para recuperar el equilibrio.

Especialistas recomiendan comenzar con metas simples y alcanzables, como caminar 30 minutos por día, y aumentar progresivamente la duración o la intensidad según la respuesta del organismo. Forzar el cuerpo tras varios días de menor actividad puede generar fatiga y aumentar el riesgo de lesiones.

Para quienes ya realizan ejercicio, lo ideal es optar por rutinas suaves durante los primeros días. En el caso de los corredores, se aconsejan trotes livianos y distancias cortas. Si hay competencias cercanas, el entrenamiento debe mantenerse, pero sin excesos.

Luego de un período de descanso, los músculos necesitan más tiempo de adaptación. Por eso, dedicar algunos minutos extra al calentamiento previo y a los estiramientos posteriores resulta fundamental para evitar molestias y recuperar la flexibilidad.

Una estrategia sencilla y efectiva es incorporar caminatas diarias, incluso breves paseos de 15 minutos después de cenar. Este hábito contribuye a mejorar la digestión, regular el azúcar en sangre y favorecer la salud cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, que pueden realizarse en sesiones de al menos 10 minutos. Estudios recientes indican que caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios, o incluso alcanzarlos solo algunos días a la semana, ya se asocia con una reducción significativa del riesgo de mortalidad.

La clave para volver al movimiento después de las fiestas es la constancia y la progresión, sin exigencias extremas, priorizando el bienestar y la salud a largo plazo.