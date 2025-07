¿Querés sembrar césped? Esto es lo que tenés que hacer durante el mes de julio

Con las bajas temperaturas propias del invierno, julio no es la mejor época para sembrar césped en Argentina. Sin embargo, eso no significa que no haya tareas importantes por hacer. Todo lo contrario: es el momento ideal para comenzar a preparar el terreno y planificar una siembra exitosa para cuando empiecen los días más cálidos. Si estás pensando en tener un césped saludable esta primavera, lo que hagas ahora puede marcar la diferencia.

Por qué no sembrar en julio

Durante el invierno, el suelo permanece frío y húmedo, lo que ralentiza la germinación de las semillas y dificulta el enraizamiento. Además, la menor radiación solar y la escasa actividad microbiana del suelo hacen que muchas especies de césped simplemente no prosperen. Por eso, lo mejor es esperar a septiembre u octubre, cuando la primavera favorece el crecimiento vigoroso y parejo del pasto.

Lo que sí podés hacer este mes

Aunque no se siembre, julio es el momento de preparar la base. Estas tareas son fundamentales para que el césped se desarrolle bien más adelante:

Eliminar malezas : sacarlas de raíz o aplicar herbicidas selectivos si la invasión es grande. Así evitás competencia futura.

: sacarlas de raíz o aplicar herbicidas selectivos si la invasión es grande. Así evitás competencia futura. Airear el suelo : si el terreno está compactado, hacé perforaciones con horquilla o escarificador. Esto permite que el oxígeno penetre mejor.

: si el terreno está compactado, hacé perforaciones con horquilla o escarificador. Esto permite que el oxígeno penetre mejor. Corregir desniveles : rellená zonas bajas con mezcla de tierra negra y compost, y emparejá sectores irregulares.

: rellená zonas bajas con mezcla de tierra negra y compost, y emparejá sectores irregulares. Incorporar materia orgánica : compost, estiércol bien curado o lombricompuesto ayudan a mejorar la fertilidad del suelo.

: compost, estiércol bien curado o lombricompuesto ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. Rastrillar y limpiar: retirá hojas secas, ramitas y restos de césped muerto para dejar el terreno despejado.

¿Y si quiero algo verde ahora?

Una alternativa para no ver el jardín pelado es sembrar rye grass anual, una variedad que crece rápido incluso en climas fríos y que se seca cuando vuelve el calor. Es una opción válida si necesitás “verdear” temporalmente, pero no sustituye una siembra definitiva.

Elegir el césped adecuado

Durante este mes también es buen momento para definir qué tipo de césped vas a sembrar. Algunas especies más resistentes como grama bahiana, bermuda, festuca o kikuyo tienen distintas necesidades según el clima y el uso del espacio (jardín ornamental, juegos, mascotas, etc.).

Lo que hagas ahora se nota en primavera

Julio es el mes para preparar, planificar y mejorar la tierra. Quienes esperan hasta último momento para sembrar suelen obtener un césped irregular y débil. En cambio, si empezás en invierno con tareas clave, vas a sembrar con ventaja cuando llegue el momento justo.