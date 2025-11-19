Semana de concientización sobre el consumo de azúcar en Argentina: bajar su consumo es ganar salud

Por Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista / MP:108

La Semana de Concientización sobre el Consumo de Azúcar en Argentina se celebra del 18 al 24 de noviembre, con el propósito de generar una mayor conciencia sobre el impacto del consumo excesivo de azúcar en la salud de la población.

Durante esta semana se promueve la reflexión sobre los hábitos alimentarios, en especial sobre el consumo de bebidas azucaradas, golosinas y productos ultra procesados ​​que contienen azúcares añadidos ocultos. Es esencial que la población aprenda a identificar estas fuentes de azúcar a través de la lectura de etiquetas, para tomar decisiones alimentarias más informadas que favorezcan la salud.





Consumo de azúcar

Argentina tiene uno de los mayores consumos de azúcar de la región , con un promedio diario de 115,2 gramos por persona, de los cuales 91,4 gramos corresponden a azúcares añadidos.

, con un promedio diario de 115,2 gramos por persona, de los cuales 91,4 gramos corresponden a azúcares añadidos. Este consumo supera en un 39% el promedio regional y es casi el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (25 gramos al día).

y es casi el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (25 gramos al día). El consumo es mayor en jóvenes y en sectores socioeconómicos más vulnerables.

Enfermedades relacionadas

El 66,1% de los adultos en Argentina tiene un índice de masa corporal (IMC) elevado, y un 32,4% padece obesidad.

tiene un índice de masa corporal (IMC) elevado, y un 32,4% padece obesidad. Se proyecta que para 2030 más de 26 millones de argentinos tendrán sobrepeso u obesidad.

El consumo excesivo de azúcar , especialmente en bebidas azucaradas, contribuye significativamente a estas cifras y está asociado al aumento de diabetes tipo 2 , enfermedades cardiovasculares y caries dental.

, especialmente en bebidas azucaradas, contribuye significativamente a estas cifras y está asociado al , enfermedades cardiovasculares y caries dental. En Argentina, las bebidas azucaradas generan un importante impacto en la salud pública, vinculándose a una proporción significativa de nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares.



Adoptar una alimentación basada en alimentos naturales y frescos, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, es clave para disminuir la ingesta de azúcares libres y mejorar el bienestar general. También se invita a los sectores públicos y privados a implementar políticas que regulen la comercialización de productos con alto contenido de azúcar, especialmente dirigidas a niños y adolescentes, así como a fomentar la disponibilidad de opciones saludables en escuelas y espacios comunitarios.

Consejos prácticos para la comunidad

Reducí el consumo de bebidas azucaradas: opta por agua natural, infusiones sin azúcar o aguas saborizadas caseras.

o aguas saborizadas caseras. Preferí frutas o licuados en lugar de jugos o gaseosas , ya que aportan fibra y nutrientes que alivian el impacto del azúcar natural.

, ya que aportan fibra y nutrientes que alivian el impacto del azúcar natural. Lee las etiquetas y estate atento al sello exceso de azúcar de los alimentos envasados para identificar azúcares ocultos en productos procesados ​​(pan, yogures, salsas, galletas).

para identificar azúcares ocultos en productos procesados ​​(pan, yogures, salsas, galletas). Evitar el consumo frecuente de golosinas, snacks ultra procesados ​​y postres industriales.

de golosinas, snacks ultra procesados ​​y postres industriales. Cocinar en casa usando ingredientes naturales y controlar la cantidad de azúcar en recetas y postres.

y en recetas y postres. Promover la educación sobre alimentación saludable en escuelas y espacios comunitarios.

en escuelas y espacios comunitarios. Fomentar la práctica regular de actividad física, que ayuda a metabolizar mejor los azúcares consumidos.



La sensibilización temprana y el cambio de hábitos son esenciales para prevenir complicaciones y mejorar la salud pública. Combinar información concreta con recomendaciones claras puede ayudar a la comunidad a tomar decisiones alimentarias más saludables y disminuir el impacto negativo del consumo excesivo de azúcar en la salud.

Reducir el consumo de azúcar es un paso fundamental para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. La Semana de Concientización es una oportunidad para que la sociedad reflexione y modifique sus hábitos, avanzando hacia un estilo de vida más saludable y sostenible.