Siete desayunos saludables sin harinas, en menos de 10 minutos

Comenzar la mañana con un desayuno equilibrado puede marcar la diferencia en el rendimiento y bienestar diario. En un contexto donde las harinas refinadas dominan muchas mesas, cada vez más personas buscan alternativas más saludables y naturales. Ya sea por razones de salud, como la intolerancia al gluten, o por el deseo de mejorar la alimentación, existen numerosas opciones que permiten arrancar el día con energía sin necesidad de recurrir a harinas procesadas.

Empezar el día con un desayuno saludable y sin harinas es posible con combinaciones equilibradas y rápidas de preparar. Acá te dejamos algunas ideas para arrancar la mañana con energía sin recurrir a harinas.

1. Yogur con frutas y frutos secos

Un desayuno nutritivo y sin harinas. Serví un pote de yogur natural o griego en un bowl, agregá frutas frescas como banana, frutilla o kiwi, y sumale un puñado de almendras, nueces o semillas de chía para mayor saciedad.

2. Huevos revueltos con palta

Una opción rica en proteínas y grasas saludables. Batí dos huevos y cocinalos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Acompañalos con media palta pisada y condimentada con sal, pimienta y limón.

3. Smoothie proteico

Ideal para los que necesitan algo rápido y saciante. En una licuadora, mezclá una banana, un vaso de leche (puede ser de almendras o coco), una cucharada de mantequilla de maní y un puñado de semillas de lino. Licuá todo y listo.

4. Omelette con queso y espinaca

Batí dos huevos y cocinalos en una sartén antiadherente con un poco de aceite de coco. Agregá queso y espinaca fresca, doblalo y dejalo cocinar unos minutos más hasta que el queso se derrita.

5. Pudín de chía

En un frasco, mezclá tres cucharadas de semillas de chía con una taza de leche de almendras y un poco de esencia de vainilla. Dejá reposar toda la noche en la heladera y servilo con frutas frescas al día siguiente.

6. Rollitos de jamón y queso

Si buscás algo simple y rápido, podés armar rollitos con fetas de jamón natural y queso, acompañados de un puñado de frutos secos o una palta en rodajas.

7. Tostadas de batata con palta y huevo

Cortá rodajas finas de batata y cocinalas en la tostadora o al horno hasta que estén doradas. Untalas con palta pisada y agregales un huevo a la plancha encima.

Con estas recetas sin harinas, podés empezar el día con energía y sin perder tiempo en la cocina.