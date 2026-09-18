¿Te cuesta moverte? Estos ejercicios de Pilates en silla pueden ayudarte a ganar movilidad

No siempre es necesario hacer una rutina intensa para mantener el cuerpo activo. El Pilates en silla se presenta como una alternativa sencilla para trabajar la movilidad, la postura, el equilibrio y la fuerza, con movimientos controlados y de bajo impacto.

La propuesta adapta ejercicios inspirados en el método Pilates para realizarlos sentados o utilizando una silla como apoyo. Esto permite que personas que tienen dificultades para hacer ejercicios en el piso puedan incorporar movimiento a su rutina.

¿Qué beneficios puede aportar?

Uno de los principales objetivos es mejorar la movilidad articular mediante movimientos suaves y controlados. También puede ayudar a trabajar la musculatura del abdomen, piernas, brazos y espalda.

La postura ocupa un lugar central. Mantener la espalda erguida y controlar cada movimiento permite tomar mayor conciencia de la posición del cuerpo.

Además, los ejercicios pueden contribuir a mejorar el equilibrio y la coordinación, siempre que se realicen de manera progresiva y adaptada a las posibilidades de cada persona.

Una rutina sencilla para empezar

Para comenzar, se puede utilizar una silla firme y estable, preferentemente sin ruedas.

Movilidad de hombros: sentarse con la espalda erguida y realizar círculos lentos con los hombros hacia atrás y hacia adelante.

Rotaciones de tronco: colocar las manos sobre el pecho y girar suavemente el torso hacia un lado y luego hacia el otro, sin forzar el movimiento.

Extensión de piernas: estirar una pierna hacia adelante, mantenerla unos segundos y volver a apoyarla. Repetir con la otra.

Marcha sentada: levantar alternativamente las rodillas, como si se estuviera caminando, manteniendo el torso estable.

Elevación de talones: con ambos pies apoyados, levantar los talones y volver a bajarlos lentamente.

Apertura de cadera: levantar una rodilla y llevarla suavemente hacia el costado antes de regresar a la posición inicial.

La rutina puede durar entre 10 y 20 minutos, especialmente cuando se está comenzando.

La clave está en la adaptación

Aunque se trate de ejercicios suaves, no significa que sean adecuados para todas las personas en cualquier circunstancia. Los movimientos deben adaptarse a la condición física de cada persona y no deberían provocar dolor.

Quienes tienen una lesión, una enfermedad, problemas importantes de equilibrio o llevan mucho tiempo sin realizar actividad física pueden consultar previamente con un profesional de la salud o un instructor capacitado.

El objetivo no es hacer más repeticiones ni moverse más rápido, sino realizar los ejercicios de manera controlada y constante.

Así, una silla que habitualmente se utiliza para descansar puede convertirse también en una herramienta para incorporar movimiento durante el día.