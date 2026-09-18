Pasqualini en la Feria del Libro de Neuquén: «Este año vamos a andar en los 300.000 visitantes»

La Feria Internacional del Libro de Neuquén 2026 transita sus últimos días en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) con un balance que supera las expectativas oficiales.

En este contexto, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini visitó el espacio de DIARIO RÍO NEGRO y destacó el acompañamiento del público. La funcionaria estimó que la concurrencia superará las 300.000 personas al cierre del evento.

Feria del Libro de Neuquén: «Entre el 30% y el 35% de los libros vendidos son novelas juveniles»

«Estamos muy felices. El año pasado tuvimos 250.000 visitantes y creemos que este año vamos a andar en los 300.000», expresó la funcionaria, quien remarcó que el encuentro cultural se consolidó como una política pública de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

Un aspecto destacado del relevamiento realizado por la organización fue la respuesta del público joven. «Existe el preconcepto de que los jóvenes no leen, pero entre el 30% y el 35% de los libros vendidos son novelas juveniles. Nos puso extremadamente felices porque los jóvenes leen y entran permanentemente a recorrer. Todos los libreros tienen promociones y hace que funcione todo muy bien «, señaló Pasqualini. Además, detalló que el volumen de comercialización promedia los 6.000 ejemplares diarios.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, junto a Verónica Bonacchi y Juan Moro.

Durante los primeros días de la propuesta, unos 10.000 estudiantes de distintas escuelas de la región recorrieron el predio a través de las visitas educativas guiadas, las cuales concluyeron este viernes.

Feria del Libro 2026: Un impulso a los autores y al comercio regional

La grilla de actividades de esta edición incorporó una amplia participación de escritores de la zona. «Hoy la feria del libro tiene que ser un 50% local y regional. Si se supera, lo celebramos. Este año contamos con la presencia de 20 provincias», remarcó Pasqualini. Entre las presentaciones regionales destacó la obra de Ceci Rayén, El latido de la Patagonia, centrada en la figura del poeta Marcelo Berbel, así como los espacios destinados a la UNCo y a editoriales independientes.

Respecto de la logística y la extensión de 10 días, la funcionaria explicó que la estructura respondió a la alta demanda de inscriptos: «Los años anteriores funcionábamos con dos auditorios y este año sumamos un tercero. Tuvimos que ampliar la franja horaria de exposiciones, de 15 a 21, para albergar a todos los que se anotaron».

En cuanto al impacto en la economía local, la funcionaria sostuvo que las industrias culturales son generadoras de empleo y movimiento comercial. Al considerar los días previos de armado y los posteriores de desarme, la ocupación hotelera y la actividad gastronómica se extienden por 15 días continuos en la capital provincial.

Para la jornada del sábado, las autoridades municipales resolvieron abrir las puertas a partir de las 10 y extender el horario de cierre más allá de las 23, con el objetivo de aprovechar las buenas condiciones climáticas y la presencia de invitados nacionales como Mauro Zeta.