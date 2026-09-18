Con seis empresas interesadas, una escuela técnica espera ampliar los talleres en Plaza Huincul

Son seis las empresas que se presentaron en la licitación para ampliar los talleres de la escuela técnica de Huincul. (Foto: Gentileza)

La obra licitada para la construcción de 1.235 metros cuadrados destinados a talleres para la EPET N° 10 contó con seis empresas interesadas en la ejecución. La apertura de los sobres de los oferentes se concretó hoy. La idea es que la institución amplíe el lugar donde se forman casi mil de estudiantes con dos orientaciones técnicas.

En el acto estuvieron las ministras de Educación, Soledad Martínez; de Infraestructura Tanya Bertoldi, el intendente Claudio Larraza y representantes de la comunidad educativa.

El llamado a licitación para la ampliación de los talleres para la Epet N° 10 de Plaza Huincul cumplió una nueva etapa. Fueron seis las empresas interesadas en presentar sus ofertas para la construcción. Se trata de Estructuras Oeste S.A.; Manolo Julio César; Dinale S.A; Tecnobras Argentina S.A; Blackhall Construcciones S.R.L. y EFEDE S.R.L.

El proyecto implica la ejecución de 1.235 metros cuadrados y el plazo para hacerlo es de 390 días corridos. A este establecimiento concurren alrededor de 900 estudiantes que pueden optar por dos orientaciones: técnico mecánico y técnico en petróleo e hidrocarburos.

Esta institución cuenta con un Salón de Actividades Físicas -SAF- que fue inaugurado en mayo de 2025. «El SAF nos resolvió un problema importante. Pero al quehacer diario, la escuela necesita aulas y talleres, y esto es lo que viene a proyectar», dijo la ministra Martínez.

El jefe comunal huinculense subrayó que todas las gestiones que llevaron adelante junto al ministerio de Educación se avanza en otros proyectos de infraestructura educativa. Entre ellos, un edificio propio para el CEF N° 2; los SAF para el CPEM N° 58 y para la escuela primaria N° 334.

En la apertura de sobres además de los funcionarios, representantes de la escuela y de las empresas. (Foto: Gentileza)

En qué consiste la obra

La EPET N° 10 funciona en tres turnos. El jefe de talleres explicó que «la escuela ha crecido un montón en un par de años. Con el crecimiento de la matrícula y el nuevo diseño, se nos hacía más chica todavía».

Dijo que algunas actividades se desarrollan en tráileres ubicados dentro del predio escolar. «Para nosotros es un alivio poder contar con un ala nueva de taller. Hace años que venimos con tráileres en la institución y es difícil para los estudiantes y para los docentes, así que esto es un abrazo, estamos muy agradecidos», sostuvo.

El edificio contará con cuatro talleres: dos destinados a Electricidad, uno de Hidráulica y uno de Neumática, además de un aula-taller, jefatura de taller, espacio común, cocina, laboratorio y droguería, pañol y depósito de equipos, sala de preceptores, depósito de materiales y sala de máquinas.

El proyecto también contempla la ejecución de sanitarios diferenciados, sectores accesibles, rampas y escaleras, espacios exteriores con bancos y mesas y una pérgola metálica de aproximadamente 380 metros cuadrados, completando la intervención prevista para el establecimiento.