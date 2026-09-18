Condenaron a un año y tres meses de prisión a la mujer que agredió a docentes del IFD 12 de Neuquén

El Instituto de Formación Docente 12 está ubicado sobre la Avenida Argentina, entre San Juan y Ameghino. La fiscal del caso fue la doctora Lucrecia Sola.

La mujer que agredió brutalmente a docentes del Instituto de Formación Docente 12 de Neuquén en abril del año pasado fue condenada a un año y tres meses de prisión efectiva. La sentencia fue dictada este viernes por el juez Juan Guaita.

La agresión ocurrió el 22 de abril de 2025, cuando la mujer ingresó al establecimiento junto a su hija mayor y buscó llegar hasta una docente a la que ya había amenazado. Dos integrantes del equipo directivo del Colegio San Martín intentaron impedirlo y terminaron golpeadas.

Cómo fue la agresión al equipo docente del IFD 12 de Neuquén

El conflicto había comenzado un día antes, el 21 de abril, durante una reunión en la institución. En esa oportunidad, la mujer amenazó a una docente y se le comunicó que no debía regresar al establecimiento. Al día siguiente, ingresó nuevamente y se produjo la agresión contra las docentes.

Para definir la pena, el juez tuvo en cuenta que los hechos ocurrieron dentro de una institución educativa y delante de «alumnos, docentes, personal de seguridad y de limpieza». También consideró que hubo varias víctimas, además del comportamiento posterior de la acusada y el daño psicológico provocado a las docentes.

La agresión quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Desde el MPF indicaron que la identidad de la mujer no se informó para preservar a la adolescente que asistía a la institución.

La mujer había sido declarada como «autora de amenazas simples y coautora de dos hechos de lesiones leves, en concurso real«. La resolución se conoció después del juicio realizado en agosto, en el que Guaita respaldó la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía había pedido un año y seis meses de prisión efectiva, pero el juez finalmente estableció una pena de un año y tres meses. En tanto, la defensa había solicitado seis meses de prisión condicional, planteo que fue rechazado.

Si bien la pena fijada es menor a tres años, la mujer no puede acceder a una condena en suspenso por un antecedente penal que registra. Según información a la que accedió este medio, la mujer ya tenía una suspensión de juicio a prueba por una causa de tenencia simple de estupefacientes. Y si bien esa medida no constituye una condena, le impidió acceder nuevamente al beneficio.

Prisión domiciliaria por seis meses

A pedido de la fiscal Lucrecia Sola, Guaita dispuso que la mujer cumpla seis meses de prisión domiciliaria durante el período en que puedan presentarse impugnaciones.

La medida incluye dos controles diarios, que serán «sorpresivos y aleatorios». Además, el juez estableció una prohibición de contacto con las tres docentes por cualquier medio, incluso a través de terceras personas. La prisión domiciliaria comenzó a regir este viernes.

La Fiscalía fundamentó el pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso, debido a que la pena es efectiva y todavía puede ser revisada. El juez consideró que la domiciliaria y la prohibición de contacto son medidas adecuadas para reducir esos riesgos.