Este martes, llega Jorge Fernández Díaz a Verano Planeta 2020

Remil es un tipo duro, tanto como pueda serlo un agente de los servicios de inteligencia. Y tanto más si además fue un veterano de Malvinas que peleó en el frente cuerpo a cuerpo contra los ingleses. Remil, aunque mata cuando es necesario, no es un sicario, como él mismo siempre se encarga de aclarar.



Remil, el tipo duro que espía, se infiltra, aprieta y, de ser necesario, mata, también se va de veraneo. Claro, a su modo, no el de un ex combatiente de Malvinas reclutado para hacer inteligencia en democracia, sino al modo del personaje literario que es.

Porque Remil, ya hay que decirlo, es el protagonista de la apasionante saga negra del escritor y periodista Jorge Fernández Díaz. Su última entrega, “La traición”, será la protagonista de la entrevista que el autor dará este martes en el marco de “Verano Planeta 2021”, el clásico ciclo de entrevistas que la editorial, con la producción de Fraganillo/Comunicación, impulsa desde hace más de veinte años en Mar del Plata y Pinamar, pero que, esta vez por la pandemia del coronavirus, se realiza de manera virtual.

“La traición”, novela editada a fines del año pasado, marca el regreso de Remil, quien ya había protagonizado “El puñal” (2014) y “La herida” (2017). En esta tercera entrega de lo que ya es una saga, Fernández Díaz le da forma con su implacable pericia narrativa a un libro duro, sarcástico e inteligente. Una ficción políticamente incorrecta, demasiado cercana a lo real. Tanto que, en la lucidez extrema de su confección, se vuelve, por estos días, turbadora y a la vez indispensable.

Y es así. Porque si algo ofrecen las novelas de Remil es una manera menos ingenua y más escéptica de leer la realidad. Los diarios, los noticieros, la radio, incluso los propios protagonistas ya no nos dirán lo mismo después de leer “El puñal”, “La herida” y sobre todo “La traición”.

Como agente de La Casita, el apéndice oscuro y pantanoso de la inteligencia argentina, Remil se mete filtra en el poder, no sólo político, sino también mediático, judicial y empresarial para torcer la historia hacia el lado que convenga al momento.

Y como dirá el propio Fernández Díaz en una entrevista con Río Negro en diciembre pasado, en un mundo de malos contra peores, tipos como Remil se mueven sin ideologías, al menos aparentes al servicio del cliente de turno.

Pero, ¿qué sucede en “La traición”? Aquí todos juegan frívolamente a la glorificación de los años 70, a la nueva “resistencia peronista” y a la revolución contra una dictadura imaginaria. Hasta que de pronto alguien se toma la ficción demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia sin retorno.

En París, un amigo del Papa teme que este asunto le manche la sotana. Sabe que Francisco, afecto a meterse en las turbias aguas de la política argentina, bendice y alienta a personajes marginales que juegan con fuego. Por eso recurre a la Casita. Para que el “coronel” Cálgaris y Remil, su soldado más fiel, actúen en las sombras; esta vez al servicio secreto de Su Santidad.

Con sus conjuras y persecuciones, “La traición” es una novela de espionaje político que pone en evidencia los vínculos secretos entre el falso progresismo, el populismo venal y la Iglesia. Una trama con mujeres inquietantes y vueltas de tuerca inesperadas por la que desfilan una clase política tomada por la corrupción, dirigentes de una izquierda con doble moral, obispos non sanctos, exguerrilleros alucinados que buscan revivir el pasado y operaciones de Inteligencia que devastan la reputación de los “enemigos”.