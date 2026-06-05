De cuánto sería la fortuna que deja el Indio Solari y quiénes heredarían su patrimonio

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años no solo reavivó el interés por su legado artístico, sino también por el patrimonio que construyó a lo largo de más de cuatro décadas de carrera. Aunque el músico siempre fue extremadamente reservado respecto de sus finanzas, distintos relevamientos publicados en los últimos años intentaron estimar la magnitud de su fortuna.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las grandes figuras del espectáculo, no existe una cifra oficial ni confirmada sobre el dinero y los bienes que dejó el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las estimaciones sobre la fortuna del Indio Solari

Uno de los cálculos más difundidos fue publicado por Forbes Argentina, que en distintos informes ubicó al Indio entre los artistas argentinos con mayor patrimonio acumulado.

Según esas estimaciones, la fortuna del músico podría haber superado los 20 millones de dólares, una cifra que actualizaba un relevamiento previo realizado en 2012, cuando la misma publicación calculó un patrimonio cercano a los 13 millones de dólares.

No obstante, el propio Solari cuestionó públicamente esos números. En una entrevista, calificó esas estimaciones como «un total dislate» y evitó brindar precisiones sobre su situación económica.

Los recitales que generaron millones

Buena parte de las estimaciones sobre su patrimonio están vinculadas al extraordinario éxito de sus conciertos como solista.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, el Indio se convirtió en uno de los artistas con mayor poder de convocatoria del país. Sus shows reunieron a cientos de miles de personas y generaron una importante recaudación en venta de entradas.

Diversos análisis periodísticos sostienen que sus recitales más multitudinarios habrían generado ingresos por decenas de millones de dólares. Entre ellos suele destacarse el histórico concierto de Olavarría en 2017, uno de los eventos musicales más masivos de la historia argentina.

Los ingresos por derechos de autor y plataformas digitales

A los ingresos por conciertos se suman los derechos de autor derivados de las canciones grabadas tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como durante su carrera solista.

El catálogo del grupo continúa acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, YouTube y otras aplicaciones de streaming, además de generar regalías por difusión en radios, televisión y distintos formatos comerciales.

Aunque las cifras exactas son privadas, especialistas de la industria musical coinciden en que se trata de uno de los repertorios más valiosos del rock argentino.

Quiénes heredarían el patrimonio

De acuerdo con la legislación argentina, y en ausencia de información pública sobre disposiciones testamentarias específicas, los herederos directos del músico serían su esposa, Virginia «Viru» Mones Ruiz, y su hijo, Bruno Solari.

Además de los posibles activos económicos, la herencia incluye un enorme legado artístico y cultural que continúa generando valor a través de la música que marcó a varias generaciones.

Un legado que trasciende el dinero

Más allá de cualquier estimación económica, el verdadero patrimonio del Indio Solari sigue siendo su obra. Desde los discos históricos de Los Redondos hasta sus trabajos solistas, el músico construyó una influencia única en la cultura argentina.

Por eso, mientras continúan los homenajes y las despedidas, las cifras sobre su fortuna aparecen apenas como un dato secundario frente al impacto artístico de una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional.

Con información de medios