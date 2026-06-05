Regalías Hidroeléctricas: el PJ pide que los nuevos ingresos se repartan también a los municipios de Río Negro

Un proyecto del gobernador Alberto Weretilneck, que tendrá tratamiento en la sesión legislativa del jueves, formaliza un nuevo esquema de retribución económica a la Provincia por la generación energética de las centrales hidroeléctricas. La proyección gubernamental estima ingresos anuales para Río Negro por unos 40 millones de dólares y, el Partido Justicialista reclamó que esos recursos se coparticipen a los municipios.

Las regalías hidroeléctricas no forman parte del esquema de distribución a los municipios. Así, el Partido Justicialista, que preside Sergio Hernández, sumó elementos al debate parlamentario que se viene.

En un comunicado, el PJ rionegrino sostiene que la renegociación de las concesiones de las represas debe contemplar un mecanismo que garantice la participación directa de las comunas en los fondos que se generen a partir de la explotación hidroeléctrica.

«La distribución automática y legal de los ingresos asegura equidad, transparencia y justicia en el uso de recursos que son patrimonio de todos los rionegrinos y rionegrinas», señalaron desde el partido.

Se prevé un ingreso de 40 millones de dólares

El planteo surge en cercanías de la segunda sesión legislativa, que se llevará a cabo el próximo jueves y donde se tratará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para formalizar el nuevo esquema de retribución económica asociado a las futuras concesiones de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila.

En este sentido, Río Negro proyecta un ingreso anual que podría cuadruplicarse en torno a la explotación hidroeléctrica, pasando de recibir 9,5 millones de dólares anuales a superar los 40 millones de dólares entre regalías y el nuevo canon por uso del agua.

Frente a ese escenario, el PJ manifestó que los recursos no deben quedar exclusivamente bajo administración provincial. Proponiendo una ley de reparto imparcial de los fondos generados por las hidroeléctricas que favorezca igualmente a todos los municipios, permitiendo financiar obras de infraestructura y servicios locales.