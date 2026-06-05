Río Negro gana terreno en la carrera energética con una obra clave para exportar GNL al mundo

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la aprobación del RIGI para el Gasoducto Dedicado San Matías, una obra de U$S 1.300 millones que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina y generará nuevas oportunidades de empleo, inversión y desarrollo para Río Negro.

La decisión del Comité Evaluador del RIGI marca un nuevo paso dentro del proyecto de GNL que Southern Energy (Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG) desarrollará en el Golfo San Matías.

“Cada avance confirma que nuestra provincia se consolida como un destino confiable para las inversiones, con reglas claras y una visión de desarrollo de largo plazo”, sostuvo Weretilneck.

El Gasoducto Dedicado San Matías permitirá transportar gas natural desde la cuenca neuquina hasta la costa rionegrina, donde será abastecido el sistema de unidades flotantes de licuefacción que exportará GNL argentino al mundo.

“Sabemos que falta y que queda mucho por hacer. Pero también sabemos que las grandes transformaciones empiezan así: con decisiones, inversiones y obras concretas que generan trabajo, desarrollo y oportunidades para los rionegrinos”, afirmó el Gobernador.

Se trata de una infraestructura central para completar la cadena de exportación de gas desde Vaca Muerta hacia los mercados internacionales, con Río Negro como punto estratégico de salida.

La obra tendrá 471 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 27 millones de metros cúbicos diarios.

Con este nuevo paso, Río Negro consolida su rol en el mapa energético nacional e internacional, como puerta de salida de la energía argentina al mundo y como protagonista de una etapa histórica que proyecta desarrollo para las próximas décadas.