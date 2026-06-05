Con una inversión de US$40 millones, PCR y ArcelorMitall Acindar amplían la Estación Transformadora de Ezeiza

PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron este miércoles las obras de ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Demandan una inversión de 40 millones de dólares y permitirán fortalecer la confiabilidad del sistema argentino de interconexión (SADI).

Los trabajos incluyeron la energización de los nuevos capacitores Shunt, mediante los cuales se aumentará la capacidad de transmisión y distribución de energía de todo el corredor troncal Comahue-Buenos Aires en 500 kilovoltios (kV).

Las obras forman parte del SADI, abastecen a aproximadamente 600.000 hogares y permitirán reducir las restricciones de capacidad en condiciones de máxima demanda que se presentaban previamente, según indicaron las empresas.

Cómo es el proyecto integral de PCR y ArcelorMitall Acindar

Con una inversión de 40 millones de dólares, se trata de una primera etapa estratégica del proyecto integral de PCR y ArcelorMittal Acindar que incluye también -en su fase de ampliación del sistema de transmisión eléctrica- la expansión de la capacidad de la Estación Transformadora de Olavarría.

El proyecto se completa con la construcción del Parque Eólico Olavarría, el primer proyecto de generación eólica en ser aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y cuya inversión se trata de un aporte privado a la mejora y expansión del sistema de transmisión del país que será entregada al SADI.

El parque eólico contará con una capacidad de 185,6 megavatios (MW) de potencia con 29 aerogeneradores, sumado a la instalación de una línea eléctrica de 25 km para conectarlo al SADI, sumando así un desembolso total de 275 millones de dólares. Durante su etapa de construcción se emplearán 350 personas, y su puesta en marcha está prevista para enero de 2027.

«Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro proyecto haga realidad una obra de ampliación de la capacidad de transporte, lo que permitirá integrar mayor generación renovable al SADI. Esta obra viene a mejorar la situación de uno de los principales cuellos de botella que pueden restringir el crecimiento del país», aseguró el CEO de PCR, Martín Federico Brandi.

«A través de este tipo de acciones, seguimos reafirmando el compromiso de PCR con el bienestar general de la población, además de ser un impulso al desarrollo energético y productivo de la Argentina», añadió.

Por su parte, el CEO de ArcelorMittal Acindar, Federico Amos, expresó: “Con esta nueva fase, desde nuestra compañía consolidamos una visión de largo plazo alineada a nuestra estrategia de descarbonización, liderando la transición energética en la industria nacional y en nuestro país».

«Esta ampliación no solo representa un paso decisivo hacia una matriz energética más limpia y diversificada, sino que también refuerza la fuerte inversión en el país y una visión colectiva de sostenibilidad, a la vez que desarrollamos una industria más competitiva y sustentable», concluyó.