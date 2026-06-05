El Gobierno de Río Negro analizó la marcha del proyecto SESA con gremios y organizaciones sociales

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Trabajo, realizó la primera mesa de trabajo con representantes del consorcio Southern Energy SA (SESA), de los gremios involucrados y de organismos provinciales, para analizar el avance del proyecto de GNL con el objetivo de fortalecer el diálogo y promover la generación de oportunidades de empleo para los rionegrinos.

Durante el encuentro se intercambió información sobre el estado actual del proyecto, las etapas previstas y las necesidades en materia de empleo, formación y desarrollo de proveedores locales, generando un ámbito de trabajo conjunto.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, señaló que “el diálogo temprano entre todos los actores involucrados permite planificar mejor los procesos, anticipar necesidades de capacitación y trabajar para que las oportunidades laborales que se generen puedan ser aprovechadas por trabajadoras y trabajadores rionegrinos”.

Remarcó que la provincia continúa impulsando políticas orientadas al fortalecimiento del empleo local, la capacitación de la mano de obra rionegrina y la articulación permanente con los sectores productivos, empresariales y sindicales.

Dijo que uno de los principales desafíos es garantizar que las oportunidades que generen los grandes proyectos estratégicos encuentren en Río Negro trabajadores capacitados para responder a las demandas.

Por la provincia también asistió el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa; y entre los participantes estuvo Damián Miler, titular de la CGT Zona Atlántica quien señaló que «hay varias empresas constructoras en una etapa importante de obras» y contó «ya se ejecutaron los 14 kilómetros de cañerías» para conectar el gasoducto General San Martín con Punta Colorada y «ahora comienza la parte off shore de cañerías para las monoboyas».

El dirigente indicó que en la reunión «se habló de la fiscalización de la Secretaría de Trabajo», «los acuerdos de los sindicatos con todas las empresas» y «se plantearon algunas dificultades planteadas por los trabajadores», entre los que mencionó «todo lo referido a los proveedores de viandas» porque «hay una deficiencias por las condiciones en que se entregan los alimentos».

Remarcó que son encuentros que «sirven para el futuro porque son las mismas empresas con otros proyectos» como el gasoducto dedicado entre Tratayén y Punta Colorada.

Miler habló sobre los requerimientos presentados por «cada organización social» para «garantizar la mano de obra local (80/20) y el el cupo femenino» y dijo que «se cumplieron las expectativas» porque «hay categorías donde completamos el 100% y otras que se requiere mano de obra especializadas, que viene de otros lugares. Queremos preparar trabajadores para que los trabajadores de Rió Negro sean parte del proyecto. Pero donde tenemos mano de obra preparada superamos el 80% tranquilos» aseguró.