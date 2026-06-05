El Deliberante aprobó más beneficios para frentistas de la Avenida Mosconi en Neuquén: así se aplicarán los descuentos

Con la ordenanza el beneficio alcanzará al 90% de los comerciantes. Foto: Cecilia Maletti.

El Concejo Deliberante aprobó este viernes el proyecto presentado por la municipalidad de Neuquén para incorporar a más frentistas de la Avenida Mosconi en la exención de la licencia comercial.

La ordenanza establece un esquema de descuentos progresivos sobre la tasa del impuesto en base a los ingresos anuales declarados por cada comercio ante la administración pública municipal.

Con la nueva norma, los beneficios impositivos alcanzan al 90% de los establecimientos frente a la gran avenida, mientras que antes solo comprendía al 70%.

El esquema general de exenciones y descuentos se mantendrá hasta la finalización de los trabajos en la autovía, funcionando como amortiguador económico.

Cómo se aplicará el descuento de las licencias comerciales

La primera ordenanza, aprobada en febrero de este año, exime por completo a los comercios que declaren ingresos de hasta $2.000 millones.

Las empresas que registren una facturación anual entre los $2.000 y $3.000 millones podrán acceder a una rebaja del 35% en sus obligaciones.

A su vez, los establecimientos que declaren ingresos entre los $3.000 y $6.000 millones se fija en un 20% de descuento.

Los locales con niveles de facturación de los $6.000 a $10.000 millones obtienen una reducción del 15% .

. Se contempla un descuento del 10% para los contribuyentes con ingresos declarados de entre $10.000 y $15.000 millones anuales.

Foto: Cecilia Maletti.

Los descuentos en los impuestos del segundo semestre se realizarán automáticamente sin necesidad de que los comerciantes deban iniciar trámites de solicitud o gestiones administrativas especiales.

Las boletas del periodo, con la reducción que le corresponda a cada local, estarán disponibles para su visualización y descarga en la web municipal durante los primeros días de julio.

Además, el vencimiento definitivo para el cumplimiento de dicha obligación fiscal quedó establecido para el 29 de julio.

La primera etapa de la obra y el acompañamiento impositivo se despliegan en el trayecto que une el puente carretero con la calle Gatica.

«Cuando continúe la obra más allá de Gatica hacia el oeste de la ciudad, se va a iniciar el beneficio fiscal para los frentistas de aquel tramo«, adelantó Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas y Protección Ciudadana.