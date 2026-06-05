El hermano de Gloria Ruiz aceptó su responsabilidad y fue condenado a tres años de prisión en suspenso

El imputado llegó 20 minutos tarde a la audiencia de hoy. Se excusó por el tránsito. Vive en la ciudad de Plottier. Foto Cecilia Maletti.

Pablo Antonio Ruiz, hermano de laexvicegobernadora y responsable de Casa de las Leyes, admitió esta mañana haber cometido los delitos de peculado y administración fraudulenta agravada. Renunció a la posibilidad de ser enjuiciado y aceptó la responsabilidad y la pena.

El juez de Garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, le impuso tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, 288 horas de trabajos no remunerado (96 al año y 8 por mes), y el decomiso del dinero que tenía en sus cuentas que, con intereses, alcanza los $57.736.346,85.

«A las audiencias hay que llegar a tiempo», le reprochó el magistrado al acusado por su impuntualidad. Los defensores lo excusaron por el tránsito, ya que vive en la ciudad de Plottier. Entró solo y se fue solo. Su hermana, Gloria Ruiz, no estuvo presente en la sala 12.

Yancarelli homologó el acuerdo pleno al que habían arribado la fiscalía de Delitos Económicos, la fiscalía de Estado (como querellante) y los defensores.

Ruiz reconoció los dos hechos por los que era investigado penalmente. El primero es haber sustraído $52.798.459.10 a la administración pública (en este caso a la Legislatura) en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024. Casi un año.

Él tenía la postestad de administrar los fondos de Casa de las Leyes para distintos programas. El dinero que recibía a la cuenta oficial lo derivaba a la propia y constituía plazos fijos.

El BPN advirtió estos movimientos (por tratarse de una Persona Expuesta Políticamente) y lejos de frenar la maniobra, Ruiz cambió la modalidad: comenzó a hacerlo a través de cheques.

El segundo hecho implicó un perjuicio para el Estado valuado en $45.482.688. En este caso, a diferencia del anterior, se lo consideró co-autor. La fiscalía considera que participaban también la exsecretaria de Cámara, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez, prima de Gloria Ruiz.

Allí el acusado admitió haber defraudado al Estado mediante las contrataciones publicitarias que se realizaban por fuera del procedimiento administrativo (excediendo el precio de mercado, utilizando mecanismos que eran excepcionales y con facturas por servicios ya realizados).

Atenuantes y agravantes

El fiscal Juan Narvaez explicó que el mínimo de la pena es de dos años, pero que luego de las negociaciones que mantuvieron con los defensores Leonel Herrera Montovio e Ivan Chelia les pareció razonable el monto de tres, de ejecución condicional.

Los atenuantes que se plantearon fueron que Ruiz no tiene antecedentes penales y que asumió la responsabilidad. En cuanto a los agravantes, Narvaez afirmó que no se trató de un episodio aislado, que pese al llamado de atención del banco continuó realizando la maniobra, a la que calificó de un «mini-sistema financiero con plata del Estado», ya que el dinero que retiraba lo capitalizaba en plazos fijos.

También mencionó la prolongación en el tiempo y la extensión del daño causado, que sumado llega a los 97 millones de pesos. El fiscal remarcó que no era una persona vulnerable, sino que aprovechó su condición de funcionario público.

Yancarelli homologó el acuerdo. Foto Cecilia Maletti.

Cuando se inició la investigación contra Ruiz, se decomisó el dinero de sus cuentas, que en ese momento era de 55 millones de pesos. Ese monto se colocó en un plazo fijo, en una cuenta judicial, y con los intereses trepó a 57 millones. El juez autorizó a que esos fondos vayan al Estado provincial, que deberá definir qué destino le dará. Esto cubre una parte del perjuicio.

Durante la audiencia Ruiz no pidió perdón y sólo se limitó a decir «acepto la responsabilidad, señor».