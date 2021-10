Esteban Bullrich recibió un sentido aplauso en su vuelta al Senado

En la vuelta a la presencialidad en el Senado, Esteban Bullrich recibió una emotiva ovación por parte de sus compañeros de recinto que le reconocieron su compromiso por asistir más allá de padecer una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

No es una imagen habitual en la Cámara Alta del Congreso donde, por reglamento, están prohibidos los aplausos. En este caso, los senadores hicieron una excepción para destacar la vocación del exministro de educación.

El que tomó la posta fue José Mayans, legislador formoseño del Frente de Todos. "Me alegra mucho verlo acá con nosotros, está pasando un momento duro pero evidentemente tiene fuerza de espíritu", valoró.

Inmediatamente comenzaron los aplausos y Bullrich se mostró conmovido por el gesto. También se la notó emocionada a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que ya manifestó su solidaridad con él anteriormente.

Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich.



Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 28, 2021

Aunque el avance de la enfermedad dificultó su capacidad de habla, Bullrich no dejó de estar activo en su vida política participando de actos de campaña y hoy con su presencia en el Senado.

Mi mensaje para todos los argentinos en esta elección. pic.twitter.com/n5lBVwdcof — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 13, 2021

En más de una oportunidad, manifestó su deseo de seguir en la escena política y aseguró: “Esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad”.

La ELA es una una patología progresiva del sistema nervioso, que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa la pérdida del control muscular.