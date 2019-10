Estiman que hay más oro en Calcatreu, pero resta que definir cómo explotarlo

Los cálculos previos indicaban la existencia de unas 750.000 onzas de oro. Los estudios posteriores, aún preliminares, dicen que en realidad habría 1.000.000 de onzas. Y aunque los resultados necesitan de más certezas y números finos, hay optimismo sobre el potencial de la mina ubicada en la Región Sur de Río Negro.

La empresa Patagonia Gold comienza a definir la factibilidad del proyecto minero Calcatreu, el depósito de plata y oro ubicado a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.

Luego de una campaña de perforaciones y geofísica que inició en la zona a mediados del 2018, buscando generar la mayor información posible adicional a la existente sobre el potencial minero, y del análisis de los resultados, la empresa inició el proceso de informes para la toma de decisiones.

“La etapa en la que estamos hoy, es la de iniciar una factibilidad que se circunscribe a la posibilidad económica y técnica de desarrollar el proyecto. Y en paralelo una actualización de la línea ambiental e hídrica. Y, a partir de esa línea de base, realizar nuevamente el estudio de impacto ambiental y el hidrogeológico”, detalló el gerente de Relaciones Institucionales y de Sustentabilidad de Patagonia Gold, Alberto Carlocchia.

Desde hace unos días, en la zona de Lipetrén donde se desarrolla el proyecto, la empresa comenzó a construir las bases para levantar un campamento que permita albergar al personal técnico que realiza los distintos trabajos en el lugar. Actualmente nueve personas trabajan a campo y otras lo hacen en las oficinas de Jacobacci, completando un plantel de veintidós empleados.

Estos tres estudios son los más importantes que debe realizar la empresa para poder determinar si el proyecto es viable y cómo desarrollarlo.

Los primeros pasos del campamento en Lipetrén

Cuando Patagonia Gold compró el proyecto, el potencial minero estimativo era de 750.000 onzas de oro. La nueva campaña de perforación que se desarrolló y los estudios geofísicos, permiten suponer que superará el 1 millón de onzas.

Hasta fin de este año los estudios que se llevan adelante determinarán la posibilidad de captación de agua en la zona y un muestreo que permitirá determinar el proceso a desarrollar –a cielo abierto o subterráneo- y los insumos y equipos que requiere. Además, poder establecer las acciones de mitigación correspondientes al tipo de explotación.

En este sentido, Carlocchia detalló que se está terminando un estudio que va a permitir saber cuántos metros hay que perforar en cada uno de los blancos mineralizados identificados en el proyecto. “Las muestras van a un análisis de laboratorio que nos va a dar la granulometría, y así poder mejorar la recuperación del mineral, qué tipo de aditivos se necesitan y la cantidad”.

La evaluación de los nuevos estudios y las decisiones corporativas, en forma conjunta con el pedido de autorizaciones ante las autoridades competentes, determinarán la factibilidad para luego proyectar la etapa de construcción del proyecto.

Si bien la empresa no se estableció plazos, en caso de que la factibilidad sea posible, que los informes puedan completarse en tiempo y forma y estén aprobados por la autoridad de aplicación, la construcción del yacimiento para su explotación minera comenzaría en el 2021.

Desde que adquirió las propiedades mineras que conforman el proyecto Calcatreu, en diciembre de 2017, Patagonia Gold ha venido desarrollando distintas tareas en terreno y explicando a los principales referentes de la sociedad de Jacobacci los pasos que va dando. El objetivo de la empresa es “lograr un consenso social que permita el desarrollo del proyecto en condiciones sustentables, de seguridad, de respeto ambiental y sujeto al estricto cumplimiento de la normativa vigente”.

Por otro lado, hace unos meses firmó un acuerdo de “opción” con Latin Metals Inc. para adquirir la mina Ángela, ubicada a unos 50 kilómetros del Proyecto Calcatreu.

Acuerdo por mina Angela

El macizo geológico ubicado en el sudoeste rionegrino y noroeste chubutense guarda un gran potencial minero. En este territorio se encuentran los proyectos Calcatreu (Río Negro), mina Ángela (Chubut) y proyecto Navidad (Chubut). Hace unos meses Patagonia Gold Corp. celebró un acuerdo de opción con Latin Metals Inc. (ex Cementera Minig Corporation) para adquirir la antigua propiedad de Mina Ángela, ubicada a unos 50 kilómetros del proyecto aurífero Calcatreu. Mina Ángela es una mina polimetálica (oro-plata-cobre-plomo-zinc) ubicada cerca del límite con Río Negro, a unos 116 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, que estuvo en actividad entre los años 1978 y 1992, siendo explotada por la empresa Cerro Castillo S.A..

El acuerdo le otorga a Patagonia Gold, una exclusividad de 6 meses para encarar un proceso de análisis técnico legal y, a partir del mismo, hacer uso de la opción de adquirir la propiedad por una contraprestación total de US$ 1 millón más una regalía neta de fundición del 1% de cualquier producción futura. Las características geológicas de esta mina son muy similares al proyecto Calcatreu.

En esta zona está la clave. Acá se hacen los estudios para ver la factibilidad económica.

“La idea del acuerdo nos da la posibilidad de hacer un estudio para obtener un análisis técnico legal de la información existente sobre mineralización en el área y el status legal. Si es factible se tomará la decisión de adquirir esta propiedad. El distrito es muy interesante. Desde Calcatreu hasta Navidad”, afirmó Carlocchia.

El potencial minero que tiene la Región Sur, aparece como una salida viable para el desarrollo de una región que desde hace unos años depende, en gran medida, del empleo público. Si bien la ganadería muestras signos de recuperación luego de la crisis que le provocó la sequía y la erupción del volcán Puyehue, falta mucho para que vuelva a ser el motor económico de la zona, como lo fue históricamente. Por su lado, la explotación de la piedra laja y el pórfido, experimentan altibajos que van de acuerdo a los vaivenes económicos del país y la diatomea ha podido mantener cierta estabilidad. El avance de la pavimentación de la ruta Nacional 23 también va generado un impacto negativo, desde el punto de vista laboral. A medida que avanza la cinta asfáltica, las empresas reducen la cantidad de operarios. Ante este contexto, distintos dirigentes políticos, gremiales y gran parte de la población ven con buenos ojos el desarrollo del potencial minero que tiene la zona, para generar nuevas fuentes laborales y dinamizar la economía regional.

En cifras 2 De las 25 minas de oro más grandes del mundo están en la Argentina. Veladero y Cerro Moro. 22 Empleados tiene trabajando la firma Patagonia Gold en la zona de Jacobacci.

Proyecto viable, pero debe cumplir todos los requisitos exigidos

El gobierno provincial se muestra cauto con el desarrollo minero metalífero en la Región Sur. Desde los distintos estamentos, lo ven viable, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos para este tipo de emprendimientos y exista consenso social, el que debe estar circunscripto al ámbito local y regional. En este sentido, el secretario de Minería, Juan Carlos Espínola, admitió que “los trabajos que viene realizando han sido acompañados por las autorizaciones correspondientes, que fueron solicitadas en tiempo y forma. La empresa viene desarrollando su trabajo sin inconvenientes y bajo el cumplimiento de los controles que requiere la actividad”.

El funcionario aclaró que desde el punto de vista legal Patagonia Gold y las otras empresas que realizan trabajos de exploración en la zona, “no tienen impedimentos” para poder desarrollar sus actividades mineras.

Además de Patagonia Gold, en la zona de El Paisanito, ubicada a 90 kilómetros al norte de Jacobacci, y en cercanías de Los Menucos, la empresa Soutnern Copper lleva adelante distintos trabajos de exploración.

En cifras 1 Onza troy de oro equivale 31,1 gramos. Hay que tener en cuenta que esta es la unidad de medida más utilizada. Una onza común equivale a 28,3 gramos. 82 Kilómetros separan a la zona de la mina de Calcatreu con Jacobacci.

Entre la necesidad de trabajo y el cuidado de los recursos

El desarrollo de los proyectos mineros metalíferos existentes en la Región Sur genera gran expectativa en la población. Sobre todo en Jacobacci, donde hay dos importantes emprendimientos en marcha dentro de su jurisdicción.

La actualidad, contrasta con aquella época donde los cerca de 500 operarios que tuvo este yacimiento metalífero, se sumaban a un número similar de ferroviarios y una actividad ganadera en un gran momento. Hoy, la necesidad de trabajo es imperiosa y, si bien muchos vecinos aprueban este tipo de emprendimientos, coinciden en que para poder desarrollarse deben garantizarse los cuidados ambientales.

Eliseo Pérez, productor ganadero.

“La minería metalífera es otra alternativa productiva más que tenemos. No viene a reemplazar a la ganadería, sino que se suma. Debemos seguir apostando a nuestras ovejas y a que las majadas se recuperen lo más pronto posible. Pero también no desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Sobre todo porque nos va a permitir desarrollarnos como pueblo y como región”, señaló el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR) y agregó que la minería, como cualquier otra actividad productiva genera un impacto en el medio ambiente y aclaró que “debemos exigir que se preserve el medio ambiente, el recurso hídrico”.

Por su lado, el delegado de UOCRA Jacobacci, Mario Pichiman, admitió que la necesidad de trabajo es una demanda muy fuerte desde hace un largo tiempo y que se acentuará con la finalización de la obra de pavimento de la ruta Nacional 23.

“Es importante poder generar mano de obra para Jacobacci y para la región. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos cerca del 90% de nuestros compañeros desocupados. Por eso como sindicato estamos abiertos y apoyaremos todo proyecto que genere mano de obra. Sabemos que la minería mueve la construcción, los servicios, el transporte, etc., pero también sabemos que si no se trabaja bien, puede acarrear perjuicios. Por eso es necesario el resguardo del medio ambiente, del agua, que en esta región no abunda… Siempre y cuando se trabaje dentro de la ley, vamos a apoyar”.

Carlos Toro, intendente de Jacobacci.

Eliseo Pérez es uno de los muchos pequeños productores ganaderos que lucha día a día por mantener su majada. Es un fiel defensor de la tierra y del agua. Admite que la falta de trabajo es “muy importante” pero también considera que deber existir una mayor información a la comunidad sobre los proyectos mineros en la zona.

“Debemos cuidar el recurso más importante que tenemos que es el agua. Si uno lo ve por el lado del trabajo puede estar de acuerdo, pero tiene que haber controles y más información”, admitió.