Esto es en off: La energía preocupa y a Gildo, mucho más

Por Rodis Recalt

Dos episodios de las últimas semanas pusieron en alerta al Gobierno por una posible ola de apagones durante el verano, producto de las altas temperaturas que conlleva una alta demanda de consumo de energía.

La falta de inversión de las empresas distribuidoras de luz dejó al sistema energético debilitado de cara a la inminente llegada del verano.

Esto quedó en evidencia durante el último fin de semana largo de cuatro días en la segunda semana de octubre. Esa ventana de días para unas mini vacaciones colmó las plazas hoteleras de la costa y llevó al sistema a quedar sobrecargado.

En el Gobierno miran con preocupación a Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, que explotaron de turistas durante ese fin de semana XXL y se espera que para enero esté al 100% de la ocupación.

El segundo episodio se dio esta semana, con días de temperaturas que superaron los 30 grados en plena primavera en la Ciudad de Buenos Aires. Otra vez, los sistemas se vieron sobrecargados, en especial en las grandes ciudades.

La explicación que dan los expertos es que el problema no es la falta de energía, sino la capacidad de los sistemas de distribución de absorberla y distribuirla. Esta situación está relacionada con el parate que produjo la pandemia durante 2020 y parte de este año que dejó a las empresas distribuidoras de energía en una situación de desidia. La situación es igual para las grandes distribuidoras como para las cooperativas locales. ¿Por qué la falta de agua? Si se corta la luz, las bombas no bombean.

Gildo pide (como nunca)

Otro que está con la energía en baja es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien solía ganar elecciones en su provincia por el 70% de los votos. Al menos así fue el resultado de las presidenciales de 2019.

Esa supremacía lo ubicaba en una posición cómoda respecto de otros actores sociales, como la oposición, la Justicia, los sindicatos o los medios de comunicación, pero ahora está atravesando un momento de batería baja.

En la última elección (las PASO de este año) ganó, pero sacó el 48% de los votos y esto encendió todas las alarmas, porque esa caída de más de 20 puntos podría arrastrarse a 2023.

La situación lo tiene tan preocupado a Insfrán que decidió ir a pedir el voto a los sindicalistas justicialistas formoseños. “¿Ustedes son peronistas?”, les preguntó y todos respondieron “¡siiii!”. “Entonces quiero que sepan que yo soy el presidente del Partido Justicialista distrito Formosa –continuó– y vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros que el 14 de noviembre tenemos que llenar las urnas con boletas azules”, arengó.

En la delegación local de la CGT lo esperaban con los brazos abiertos, porque hace muchos años que no lo veían por ahí. Al parecer la situación lo tiene tan preocupado que se vio obligado a salir a militar y poner el cuerpo frente a sus compañeros del movimiento trabajador. Ahora solo queda esperar a ver si los sindicalistas lo acompañan o no.

Gaido corrido a los bocinazos en una inauguración

El miércoles el intendente Mariano Gaido, se aprestaba a inaugurar los nuevos radares de velocidad y fue recibido a los bocinazos. El coqueto barrio Río Grande se despabiló con una caravana de camiones que hicieron sonar sus bocinas un largo rato. Claro que no era un festejo atrasado sino un reclamo de la asociación de contenedores. Gaido tuvo que abandonar el vivo en sus redes sociales y dejar el acto a la mitad.

El horario de Omar y la cita de Rioseco con Mora Godoy

El acto en el Pozo 1 de Huincul estaba convocado para las 10. Estaban los intendentes Gustavo Suárez y José Rioseco. El gobernador Omar Gutiérrez, fiel a su estilo, llegó tarde. Cuando habló con la prensa dijo que como el cutralquense no estaba no iba a contestarle por qué no le responde los whatsapp. Rioseco había estado hasta minutos antes porque tuvo que ir a una presentación con la bailarina Mora Godoy. Citas son citas.

Pechi, como dijo, sigue haciendo política

El fallecido intendente Horacio Pechi Quiroga sigue haciendo política después de muerto, como él anunció. Su figura dividió las aguas entre Guillermo Monzani y Juan Peláez. A las acusaciones entre familiares, surgió una reflexión de la presidenta de la junta de delegados de Nuevo Compromiso Neuquino, y excompañera de Pechi, Marlene Velázquez, quien resaltó la figura del exjefe comunal y convoca a seguir trabajando en ese rumbo.

La médica que sigue en la guardia y en campaña

La médica emergentóloga Luciana Ortíz Luna es candidata a diputada nacional por el MPN y le da un toque especial a su campaña con situaciones cotidianas que tiene en su trabajo en la guardia del hospital Heller. Utiliza las redes sociales para contar anécdotas tristes, curiosas y entretenidas de su trabajo y para difundir consejos. Hasta hizo participar a su mama Nora. También recordó su papel en el derrumbe de la cooperativa.

De Pedro y Lammens llegan para dar impulso al FdT

Más funcionarios nacionales se suman a la campaña del FdT, como reclamaron dirigentes locales después de perder las PASO. El lunes estarán en Bariloche los ministros de Interior y de Turismo, “Wado” De Pedro y Matías Lammens. Los buenos números del plan Previaje serán la excusa para reforzar la campaña y mejorar las chances de mantener la banca en Diputados.

Una prudente distancia con la zona caliente

El conflicto por tierras modificó las hojas de ruta de los partidos. Los candidatos llegan a Bariloche, pero una barrera virtual se levantó en la Ruta 40 y nadie toma camino al sur. A pesar de que colaboradores le sugirieron viajar, Aníbal Tortoriello (JxC) desistió de una visita a El Bolsón. Ana Marks (FdT) y Agustín Domingo también optaron por evitar la zona caliente y se concentraron en la Región Sur.

Tortoriello y el reclamo radical en Bariloche

La dirigencia radical tiene reparos con el candidato de JxC, Aníbal Tortoriello, quien no se preocupa por el tema. Pero, en Bariloche, fue al Comité y asumió un franco diálogo que, en un momento, se tensó cuando el ex intendente Marcelo Cascón lo desmintió por el apartamiento de Lorena Matzen. Ambos radicales trabajaron juntos en el último tiempo, incluyendo la interna partidaria que perdieron.

Todo JSRN en la defensa de la elección de Maquinchao

Juntos ganó bien en las PASO en Maquinchao. Pero, la elección local de mañana no parece cerrada y, por eso, el desfile de dirigentes del oficialismo provincial fue llamativo esta semana, en respaldo al municipio de Silvina Frías y sus candidatos. Por separados, llegaron la gobernadora Carreras, el senador Weretilneck y, entre otros, el ex vicegobernador Pesatti.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo