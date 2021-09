«Estoy feliz”: Nicole Neumann reveló detalles de su acercamiento a Cubero

Neumann celebró los avances en su relación con su ex Fabián Cubero.

La tensa relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece haber quedado atrás. El último fin de semana se los vio juntos en la comunión de Allegra, hija de ambos.

“Estoy muy contenta por poder mostrar a mis hijas”, contó la modelo en diálogo con el programa Implacables de América. “Muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas”, recordó respecto de sus vacaciones en Bariloche junto su actual pareja Juan Manuel Urcera.

“No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón”, contó respecto de la relación con el exfutbolista. Ambos habían tenido una separación escandalosa y varios idas y vueltas legales por la custodia de sus hijas.

Los viajes junto a Urcera y sus hijas, sumado a la posibilidad de compartir la comunión, serían parte de los progresos que Neumann relató, sin embargo aclaró: “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados”.