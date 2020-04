Estudian en el Alto Valle el uso del plasma de los pacientes recuperados de coronavirus

La comunidad científica trabaja en todo el mundo en el diseño de una vacuna contra el Covid-19. Mientras tanto países como China, Estados Unidos e Italia comenzaron a utilizar el tratamiento de “plasma convaleciente” o de “plasma de paciente recuperado” en personas que se encuentran en estado grave, producto de esta enfermedad. La mayor dificultad para implementarlo en el Alto Valle está en el costo que demandan los insumos.

“Este tratamiento consiste en sacar plasma de un paciente que se haya curado, que ya no tenga el virus, pero al haberse curado quiere decir que generó sus anticuerpos. Hoy no tenemos ningún medicamento contra el coronavirus, con lo cual lo que nosotros sabemos es que las personas que se han recuperado tienen ese antídoto en el plasma. Sería importante utilizar ese plasma con los anticuerpos para dárselo a una persona en estado severo, para salir del estado en el que está”, explicó Ricardo Ruggeri, físico médico y bioingeniero, integrante del CPC-19 (ver aparte) y de Leben Salud.

Un paciente curado de Covid-19 es aquel que obtuvo dos resultados negativos en sus testeos (PCR, en tiempo real).

“Lo que se hace es una técnica que se llama plasmaféresis que sacamos el líquido del plasma, pero el paciente le devolvemos todos sus glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el paciente no tiene anemia, no tiene ningún problema de pérdida de nutrientes. Esta es una técnica común, no es novedosa, es algo muy de rutina para distintos tipos de tratamiento”, afirmó Ruggeri.

Tiene tres etapas: la donación del plasma, su control de calidad y su transfusión.

¿Todas los recuperados están en condiciones de brindar su plasma? En realidad se los considera potenciales donantes. “Hay que ver que este plasma sea realmente útil, porque puede tener una muy baja concentración de anticuerpos”, indicó el profesional.

El grupo CPC-19 reúne a expertos de Argentina y de Estados Unidos, muchos de ellos investigadores de Conicet. De Leben Salud, además de Ruggeri, participan el médico oncólogo, Zenon Beguelín, y Lucía Moreira, oncohematologa. El equipo elaboró los protocolos para el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19. “Se utiliza cuando vemos que no funcionó absolutamente nada”, remarcó el físico médico.

Y agregó: “Este tipo de tratamiento no se ha hecho en Argentina, se está empezando en algunos lugares a recolectar el plasma. La principal dificultad que existe es que hacer la plasmaféresis, la extracción del plasma, conlleva insumos descartables que son muy costosos, normalmente se llaman kits. El kit es para ver que tenga los anticuerpos, porque no tiene sentido sacarle el plasma a un paciente, si ese paciente no tiene los anticuerpos necesarios para el coronavirus. Una vez que hacemos todas estas evaluaciones, pasamos a hacer la plasmaféresis. Es un equipo que se conecta a las venas del paciente que es como una donación de sangre, no duele nada. Estos costos son muy grandes, estamos hablando de alrededor de 500 dólares.”

Ruggeri manifestó: “hoy se necesitaría tener un soporte de aportes, en nuestro caso, para poderlo implementar en el Alto Valle. Que algunas empresas o instituciones privadas hagan aportes para poder tener esa solución y en el caso de que algún paciente lo necesite, poderlo aplicar.”

El dato 500 dólares es el costo aproximado que demandan los insumos para el proceso de donación de plasma, precisó Ruggeri.

El grupo CPC-19

*Lo integran 60 profesionales que trabajan bajo la coordinación de Laura Bover, investigadora del M.D Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos.

*Elaboraron protocolos para la donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, que será utilizado para las personas que se encuentren en grave estado, y no respondan a las terapias aprobadas por el ministerio de Salud de la Nación.

*Para más información: https://www.groupcpc-19.com/.