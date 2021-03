Evanescence lanzó su nuevo disco: «The Bitter Truth»

Evanescense volvió a copar el interés con el lanzamiento de un nuevo disco, llamado "The Bitter Truth". Se trata del primer álbum de la banda en 10 años y su publicación en esta fecha ya se conocía desde el año pasado, cuando dieron a conocer algunos de los temas: "Wasted On You" en abril, "The Game Is Over" en julio y dos sencillos adicionales "Use My Voice" en agosto y "Yeah Right" en diciembre.

Ya en plena gira de presentación de Synthesis, a mediados de 2018, la cantante expresó sus deseos de volver a publicar un disco de rock que siguiera la senda de su homónimo Evanescence, de 2011.​ Para su preparación, una vez terminada esta gira y tras unos meses de descanso, la banda quiso volver a hacer un pequeño tour en 2019, dejando atrás los arreglos orquestales y volviendo a su origen en el rock.​

En esta pequeña reunión de la banda se iniciaron los procesos de creación de The Bitter Truth. En declaraciones a Blabbermouth, en mayo de 2019, Lee explicaba: "Este es un año muy creativo para nosotros. Estamos tocando en algunos festivales […] y, mientras tanto, nos hemos estado juntando para empezar a escribir un nuevo álbum". En esta misma entrevista, aclaraba que esperaban que los fanes pudieran disfrutarlo en 2020.

Siguiendo esta misma línea, la banda anunció en septiembre una gira por Europa en conjunto con Within Temptation que se produciría entre abril y mayo de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, este tour se tuvo que aplazar a septiembre del mismo año.

En enero de 2020, Lee anunciaba que la banda había entrado ya al estudio para grabar nuevas canciones, y que para ello contaban con el productor Nick Raskulinecz, con quien ya habían trabajado en 2011.

El 17 de abril de 2020, Evanescence anunció, a través de sus redes sociales, el título y la portada de su nuevo disco, The Bitter Truth, así como la publicación de su primer sencillo, "Wasted On You", cuyo estreno se produciría la semana siguiente, el 24 de abril. La imagen de la portada fue tomada por Amy Lee en su propia casa y editada por P.R. Brown, ante la imposibilidad de hacerlo en un estudio.

El plan inicial fue el de estrenar cada canción por separado, con un videoclip para cada una, para luego reunirlas todas con la publicación del disco completo. Sin embargo, la crisis de coronavirus sufrida mundialmente podría haber alterado esos planes.