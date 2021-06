La carrera electoral ya está lanzada, y en el medio de un agitado calendario político, el gobierno intenta hacer pie en materia económica y sanitaria. Para analizar el impacto y las incidencias que reviste el actual escenario en el mercado financiero, dialogó con PULSO el economista Gustavo Neffa, especialista y consultor en finanzas.

PREGUNTA: ¿Cuál es su mirada de los mercados en Argentina?

RESPUESTA: Lo que se observó en el mes de mayo y lo que va de junio ha sido un posicionamiento tanto en los bonos como en las acciones argentinas. Primero porque hay inversores que están buscando mercados emergentes como Brasil, y algo se desparrama para este lado también. Hay una mayor propensión a elegir riesgo en para emergentes. Pero en Argentina también influye la publicación en las últimas semanas de encuestas y consultas de opinión que hablan de una imagen del gobierno muy deteriorada, una imagen negativa muy alta, y la apuesta es que el oficialismo no saque los votos que espera sacar en noviembre. Las PASO anticiparán ese escenario.

P: ¿El optimismo del mercado es que al gobierno le vaya mal?

R: Las encuestas dan cuenta de una imagen negativa muy alta. Y eso se traduciría en complicaciones electorales para noviembre. Yo creo que son expectativas exageradas, y que el gobierno logrará imponerse en estas elecciones. Está trabajando para eso.

P: ¿En qué sentido el gobierno trabaja para eso?

R: En principio controlando el dólar. El Banco Central viene aplicando una devaluación programada del tipo de cambio oficial. Con una brecha del 75% es necesario ajustar el valor del dólar. Tampoco el precio es $161 como indica la pizarra del contado con liquidación, ese es el valor que existe a raíz de las restricciones. En el medio debería ubicarse el precio de mercado, pero desconocemos en qué momento hará la corrección el gobierno. No obstante se ha logrado tranquilizar el mercado cambiario, y el Banco Central viene comprando divisas a razón de u$s100 millones diarios en mayo y de u$s30 millones diarios en junio. Esto se relaciona directamente con los precios internacionales, con términos de intercambio muy favorables a la Argentina.

P: ¿Está atrasado el tipo de cambio oficial?

R: Si, está atrasado. Es un tipo de cambio competitivo. Es cierto que existe cierto grado de orden fiscal y hay superávit de cuenta corriente, se está trabajando el incentivo a las exportaciones. Si no existiese brecha cambiaria, hasta diría que tenemos un tipo de cambio muy bueno. El problema es que se arrastran desequilibrios estructurales muy profundos y el país está desconectado del mundo en materia de flujo de fondos. No se pueden emitir bonos a nivel soberano en el mercado internacional, para frontar las obligaciones se depende exclusivamente del ahorro interno y la emisión de dinero. Eso es algo muy peligroso y que no se soluciona de un día para el otro.

P: ¿Puede que hoy se esté registrando en la performance de los activos el resultado de la re estructuracion de 2020?

R: El año pasado los bonos en dólares recibieron un golpe fuerte ni bien salieron. Salieron en u$s50 y llegaron a estar entre u$s30 y u$s40. Hoy oscilan en el rango de los u$s40, lo que sigue siendo un precio paupérrimo. Los precios están señalando que Argentina sigue teniendo un problema de deuda hacia adelante. Lo que sí es cierto es que salimos del descenso porque el escenario macroeconómico está un poco mejor. A diferencia de lo que sucedía en octubre, el escenario es de calma. Había muchas dudas respecto a que la suba en el precio de las comodities se sostenga, y lo más probable es que así suceda, porque las cifras de inflación en EEUU han dado muy por encima de lo esperado en los últimos dos meses.

P: ¿Le sorprendieron los datos fiscales del primer trimestre?

R: Hay dos factores determinantes. Por un lado, la incidencia del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Por el otro, hubo muchas liquidaciones en enero por un paro en los puertos en el mes de diciembre. Por tal motivo muchas retenciones a la exportación se cobraron recien en el primer mes de año. Vale decir que las liquidaciones de exportación siguen altas, y en niveles récord respecto a los últimos 10.

P: Paradójico considerando el conflicto actual con el campo…R: O no. El chacarero le vende al exportador, y lo que mira es el precio y la rentabilidad, que hoy son altos…



PERFIL

Gustavo Neffa es Licenciado en Economía, Master en Banca de la UCEMA/William School of Business, Rochester (NY).

De amplia trayectoria como analista senior en sociedad de Bolsa y cobertura de los mercados de renta variable y renta fija para la banca nacional e internacional, es Director de la consultora Research for Traders, especializada en asesoramiento financiero.

Profesor de Finanzas en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y en el MBA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).