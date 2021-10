Expo Rural de Paso Córdoba: “Sufrimos, pero estamos retornando”

El fin de semana en Roca las tranqueras del predio rural de Paso Córdoba se abrieron para recibir la X Edición de la Exposición Ganadera del Alto Valle, en la cual participaron cabañas de Chubut y Río Negro.

El espacio volvió a brillar con sus actividades, el clima y dejó en su regreso un claro mensaje esperanzador a través de las máximas autoridades que estuvieron al frente de la ceremonia de apertura.

“Sufrimos mucho el pesar de la pandemia, tanto en lo económico como en lo emocional; tenemos que empezar de nuevo y estamos retornando con la experiencia de saber como recorrer este camino. Estamos convencidos de que a futuro volverá a ser lo que fue antes”, expresó durante el acto oficial, la presidenta de la Sociedad Rural del Alto Valle, Alicia García.

La referente señaló que los problemas que atraviesa la actividad no son de fácil solución, “por ejemplo el cambio climático sigue afectando al productor de forma increíble y en alguna medida está obligando a disminuir el stock de animales para no tener inconvenientes de mortandad”.

García sostuvo que apuntan a realizar “más capacitaciones para instruir y para incentivar a los jóvenes; necesitamos el acompañamiento del poder judicial y ejecutivo nos ayude contra los delitos de la propiedad privada, la caza furtiva; volvimos a sufrir otra vez el cierre de la exportación (como en el año 2006) de la vaca de refugo, esa que acá no se consume y que China la paga muy bien”.

El arribo de los animales al predio comenzó el viernes y durante los dos restantes días se realizaron las tradicionales actividades como: bendición de ejemplares, capacitaciones, fogón musical, ceremonia de apertura, almuerzo de camaradería y remates.

Cerca de las 13 se presentaron los premiados. Foto Juan Thomes.

Del acto apertura también participaron el ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, Carlos Banacloy; el secretario de Ganadería Tabaré Bassi; el diputado Nacional Luis Di Giacomo, acompañados por el presidente de la Federación de Sociedades Rurales, Baldomero Bassi, el ministro de Salud Fabián Zgaib y otras autoridades.

“Toda producción tiene que rever gran parte de su estructura porque hay que afrontar desafíos que no estábamos acostumbrados; la sequía lleva más de 10 años y ya no es un hecho fortuito, hay un estrés hídrico que preocupa mucho más allá de la producción en sí, estando a cuatro meses de las temperaturas más elevados y los lagos ya están con poca agua. No es un tema menor y cuenten con el Gobierno Provincial que está dispuesto a enfrentar este tipo de situaciones, originamos una mesa de cambios climáticos y estamos evaluando distintas alternativas con el principal respeto al productor, que es el que conoce el lugar”, contó Banacloy.

García vaticinó que “se está activando en el predio local, además de las capacitaciones, incluir el remate feria de recrías, para comunicar el productor con el filetero, porque sino tenemos el predio para seis días al año, porque, además, hay costos que afrontar. La iniciativa ya la tomaron dejando unos 10 terneros”.

Tras los discursos, entraron al ring ganadero los premiados en la mejor genética de la exposición del sábado: primer premio y campeón (hembra - Angus) La Pootona y el gran campeón Hereford el RT.

Por la tarde llegaron los remates.