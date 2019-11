Extranjeros infractores en Bariloche serán notificados al dejar el país

Los turistas extranjeros que comentan infracciones de tránsito en el ejido de Bariloche serán notificados por las autoridades de Migraciones al salir de país. De esta forma, el municipio pretende cobrar gran cantidad de multas que actualmente quedan en la nada.

El delegado de Migraciones en Bariloche, Juan Pablo Monasterio, viajó a Buenos Aires para ultimar la implementación del convenio de cooperación con la Municipalidad de Bariloche que hasta ahora, no se puso en marcha en ninguna otra ciudad del país.

"Desde Migraciones, solo notificaríamos en caso de que haya alguna infracción informada por el municipio para que puedan pagar las multas desde el exterior. No podemos prohibir la salida ni cobrar nada", advirtió Monasterio.

El subsecretario de Tránsito de Bariloche, Gustavo Fresone, explicó que hoy cuando se labran la mayoría de las actas, los titulares de los vehículos no están presentes. "Cuando se hace la multa, si está la persona, se le entrega la copia del acta y con eso, las abonan pero por lo general, el conductor no está y no tenemos cómo notificarlo", señaló.

Indicó que una vez que Migraciones, notifique a los infractores, el municipio contará con los datos de esas personas. "Con esos datos, el tribunal va a poder notificar y enviar por correo postal el acta correspondiente. La gente podrá pagar por transferencia bancaria. Sería un primer paso", expresó el funcionario municipal.

La problemática respecto a la falta de cobro se da principalmente con turistas chilenos por la gran cantidad de vehículos que ingresan de ese país, aunque también hay casos de Brasil y Uruguay.