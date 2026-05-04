Mataron a un hombre de 29 años en Cutral Co: en el lugar había una vaina servida

El barrio Otaño de Cutral Co se vio sorprendido este mediodía por la gran presencia policial, sobre la calle Misiones. La razón: había una persona asesinada.

Según pudo reconstruir con fuentes judiciales, la víctima es un hombre de 29 años que presenta una lesión de consideración en su cabeza. A poca distancia del cuerpo, una vaina servida.

La fiscalía de Cutral Co a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, comenzó una investigación por “muerte violenta”.

El aviso lo dieron vecinos que se comunicaron con familiares de la víctima y estos a la policía.

Se esperan los resultados de la autopsia judicial, que se realizará mañana martes en Neuquén.

El informe forense arrojará detalles de la causa real de la muerte y proporcionará las primeras bases de la investigación.

La identidad del joven aún no fue informada y se espera dar a aviso a todo el grupo familiar para ser difundida, precisó una fuente de la causa.

Iformación en desarrollo.