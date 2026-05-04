Mataron a un hombre de 29 años en Cutral Co: en el lugar había una vaina servida
El hecho se registró este lunes cerca del mediodía en el barrio Otaño, sobre la calle Misiones.
El barrio Otaño de Cutral Co se vio sorprendido este mediodía por la gran presencia policial, sobre la calle Misiones. La razón: había una persona asesinada.
Según pudo reconstruir con fuentes judiciales, la víctima es un hombre de 29 años que presenta una lesión de consideración en su cabeza. A poca distancia del cuerpo, una vaina servida.
La fiscalía de Cutral Co a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, comenzó una investigación por “muerte violenta”.
El aviso lo dieron vecinos que se comunicaron con familiares de la víctima y estos a la policía.
Se esperan los resultados de la autopsia judicial, que se realizará mañana martes en Neuquén.
El informe forense arrojará detalles de la causa real de la muerte y proporcionará las primeras bases de la investigación.
La identidad del joven aún no fue informada y se espera dar a aviso a todo el grupo familiar para ser difundida, precisó una fuente de la causa.
Iformación en desarrollo.
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