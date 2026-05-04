Se metió en una pelea y lo mataron de una puñalada en Neuquén: brutal ataque en la vereda de una casa

Un brutal crimen ocurrió en Neuquén este sábado 2 de mayo. Un hombre fue apuñalado después de un altercado en la vereda de la casa de un conocido. A las horas, se confirmó su deceso. La víctima era de nacionalidad paraguaya e investigan si la agresión provino después de cometer insultos racistas.

Según informó el comisario mayor Sergio Llaytuqueo a Diario RÍO NEGRO, el hecho sucedió alrededor de las 18.30, en el loteo denominado como «El Choconcito».

Allí, a partir de lo que se aprecia en una cámara de seguridad y lo que relataron testigos, un hombre pasaba por la calle gritando «improperios discriminatorios o xenófobos» hacia los ocupantes de una vivienda.

Uno de los vecinos salió a cruzar al sujeto, quien le respondió propinándole un golpe en el rostro. Inmediatamente, uno de los hombres que estaba en su domicilio salió a defenderlo y recibió de forma inmediata una estocada en la zona del abdomen.

El hombre agredido fue trasladada al hospital Castro Rendón, en donde se confirmó su deceso cerca de las 23. La víctima fue identificada como Sebastian Duarte Vargas de 34 años, quien tenía nacionalidad paraguaya pero residía en Cipolletti.

Allanamientos y un detenido por el crimen en El Choconcito

Llaytuqueo relató que, después del ataque, el victimario se dirigió hacia su domicilio -que quedaba a pocos metros-, tomó algunas cosas y se fue. Asimismo, vecinos de la zona acudieron a la propiedad y la destruyeron.

Mientras tanto, este mismo lunes se llevaron a cabo tres allanamientos en jurisdicción de la Comisaría Tercera para dar con el presunto autor del crimen. Sin embargo, el principal sospechoso terminó acudiendo a fiscalía por sus propios medios acompañado de un abogado.

Las autoridades secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos elementos cortopunzantes que serán analizadas para identificar la presunta arma homicida. Se espera que este martes se realice la audiencia de formulación de cargos.