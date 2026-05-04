El BCRA superó el 70% de la meta fijada de compra de dólares para el 2026: a cuánto subió el dólar este lunes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 79 jornadas ininterrumpidas con saldo positivo en el mercado de cambios, un escenario impulsado tanto por intervenciones oficiales como por acuerdos con empresas y entidades estatales. Durante la rueda de este lunes, el organismo logró adquirir US$ 71 millones, lo que elevó el acumulado anual de compras por encima de los US$ 7.200 millones en 2026.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en el mes de enero, las adquisiciones del BCRA alcanzaron los US$ 7.226 millones. Este volumen de operaciones significa que la entidad ya logró cubrir más del 72% del objetivo fijado para todo el año.

Además, el mes de abril se consolidó como el período más fuerte del 2026, cerrando con compras totales por US$ 2.769 millones.

Qué pasa con el nivel de las reservas

Para poder sostener este fuerte ritmo de compras de divisas, el BCRA decidió emitir pesos sin utilizar mecanismos para absorber la liquidez. Como contrapartida, el Tesoro Nacional fue el encargado de colocar deuda en moneda local para retirar dinero del sistema, buscando así contener posibles presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio.

Pese a este importante nivel de compras, el crecimiento neto de las arcas del Central durante el primer trimestre se vio atenuado por los pagos de deuda realizados por el Tesoro, los cuales se efectuaron utilizando dólares adquiridos a la propia autoridad monetaria.

Al finalizar esta jornada, el BCRA informó que las reservas internacionales se posicionaron en US$ 45.683 millones, experimentando un salto diario de US$ 1.200 millones.

Este fuerte incremento se debió al retorno de los fondos de los bancos, que habitualmente retiran depósitos en divisas del BCRA a fin de mes por cuestiones técnicas y los vuelven a ingresar el primer día hábil del mes siguiente.

Aún así, pór el momento no alcanzan lo que estimó el propio presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado, cuando dijo que iban a alcanzar los US$50 mil millones para mayo de 2025.

El máximo nivel de reservas bajo la gestión actual se registró en febrero con USD 46.905 millones, marcando el mayor nivel desde 2018. El posterior descenso se debió a compromisos de deuda en moneda extranjera y a la volatilidad internacional que afectó los precios del oro y los títulos públicos.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el saldo neto de compras de dólares para el cierre de 2026 oscilará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. Santiago Bausili, titular del BCRA, remarcó que el balance final del ejercicio dependerá del flujo de divisas y de la demanda de pesos.

En el corto plazo, el mercado prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte una cantidad significativa de dólares, acelerando la acumulación de reservas. A esto se sumaría el ingreso de más de US$ 3.200 millones en las próximas semanas, provenientes de emisiones de deuda corporativa en el exterior, un factor clave para sostener el ritmo de adquisiciones y la estabilidad cambiaria.

Subió el dólar y perforó los $1.400

La jornada cambiaria de este lunes estuvo marcada por un importante volumen de operaciones en el segmento de contado, con ofertas que alcanzaron los US$ 632 millones. Este elevado flujo responde a las crecientes liquidaciones del sector agroexportador, características de esta época del año.

En este contexto de demanda sostenida -traccionada por las operaciones del Banco Central y las compras de los bancos para abastecer a sus clientes tras el pago de salarios-, las principales cotizaciones mostraron avances: