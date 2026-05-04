Catriel renovó su flota automotriz: nuevas maquinarias y vehículos para fortalecer servicios

La municipalidad de Catriel presentó este lunes la renovación completa de su flota vehicular en un acto realizado frente al edificio municipal, con la participación del gabinete y funcionarios locales.

La actividad marcó el cierre de un proceso que comenzó en diciembre, cuando se iniciaron entregas parciales de unidades, y que ahora se consolida con la totalidad del parque automotor en funcionamiento.

Inversión con financiamiento mixto y foco en servicios

La incorporación de los vehículos forma parte de un plan integral orientado a fortalecer la prestación de servicios, optimizar los recursos operativos y mejorar la capacidad de respuesta en distintas áreas municipales.

Una parte de las unidades fue adquirida mediante un contrato de leasing con el Banco Patagonia. Este esquema permitió financiar la compra con fondos administrados por el propio Municipio.

Foto: gentileza.

Entre los vehículos incorporados bajo esta modalidad se encuentran un minibús Mercedes Benz Sprinter 517 con capacidad para 19 pasajeros, un camión con hidrogrúa Iveco 170E28 MLC, una pick-up Toyota Hilux destinada a Medio Ambiente, un camión regador con tanque de 10 m³, una unidad con hidroelevadora y otra pick-up doble cabina.

Por otra parte, también se sumaron equipos mediante el Bono Prórroga 2025, financiado con recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera. En este caso, se incorporó una minicargadora WECAN XT650 tipo Bobcat y un camión Iveco recolector con caja compactadora de 17 m3.

Foto: gentileza.

Desde el Municipio destacaron que el esquema de leasing cuenta con respaldo de fondos de coparticipación provincial y cumple con los requisitos legales establecidos por la Carta Orgánica, garantizando el proceso administrativo.

Con la puesta en marcha de todas las unidades, la gestión local busca mejorar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales y acompañar el crecimiento de la ciudad con mayor capacidad operativa.