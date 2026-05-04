Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 5: en dónde se eleva a «naranja» y en qué parte esperan viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 5 de mayo. En algunos sectores, la advertencia se eleva a «naranja». Además, pronosticaron viento zonda para una parte del norte de la Patagonia.

Según detalló el organismo nacional, la alerta amarilla por lluvia implica que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local». Además, indicaron que en zonas elevadas no se descarta que la precipitación sea en forma de nieve.

Con respecto a la alerta naranja, el parte menciona que las zonas abarcadas serán afectadas por «lluvias fuertes y persistentes» con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. Asimismo, en las zonas más altas se aguarda que el fenómeno aparezca en forma de lluvia y nieve.

Por último, la alerta amarilla por viento zonda significa probabilidad del fenómeno que puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja. «El área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h», precisaron.

Mapa de alertas del SMN para este martes 5 de mayo.

Alerta por lluvia en Río Negro: los peores horarios

Del lado rionegrino, las zonas que van a estar bajo alerta por lluvia durante las 24 horas del martes 5 de mayo son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por otra parte, están bajo alerta desde horas de la tarde hasta la noche:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por lluvia en Neuquén: los peores horarios

Las zonas de Neuquén que están bajo alerta amarilla por lluvia desde la madrugada hasta la noche de este martes son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Las zonas bajo alerta desde horas de la tarde hasta la noche son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por último, estas zonas estarán bajo alerta durante todo el martes, pero en horas de la tarde la advertencia por lluvia se elevará a «naranja»:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Los Lagos.



Alerta por viento zonda en Neuquén

Las zonas que estarán bajo alerta amarilla por viento zonda en horas de la tarde de este martes son: