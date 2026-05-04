Martín Soria le respondió a Rodrigo Buteler: «Es poco serio que opine de la Ruta Nacional 22»

El exintendente roquense y actual senador nacional del PJ, Martín Soria, salió a responderle al jefe comunal de Cipolletti, Rodrigo Buteler, que planteó ante Diario RÍO NEGRO que Roca perdió la oportunidad de subirse al «circuito de Vaca Muerta» por el amparo judicial que paralizó la obra de ampliación de la traza nacional en 2016, en el tercer tramo que se había licitado.

A raíz del traspaso de la órbita nacional a la provincial de la Ruta 22, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, solicitó días atrás que Roca tenga prioridad en los trabajos de ampliación de la vía nacional, si se retoma la obra que quedó inconclusa en varios sectores del Alto Valle, en el tramo entre Cervantes y Cipolletti.

Según se indicó, María Emilia Soria planteó que uno de los principales argumentos del planteo es la necesidad de reducir la peligrosidad vial existente en ese sector, donde a diario circulan vecinos, transporte pesado y vehículos particulares.

Este lunes, Soria, intendente en 2016, fue el encargado de responderle al jefe comunal de Cipolletti. «Es muy poco serio que el intendente de Cipolletti, que no tiene un solo pozo de petróleo hable de Vaca Muerta. Tan poco serio como que opine de la Ruta Nacional 22, cuando tiene un caos de tránsito permanente en los accesos de su ciudad», afirmó el actual senador por Río Negro.

«Gracias a un amparo logramos celebrar una audiencia pública»

Luego, el exjefe comunal de Roca recordó que la ciudad «presentó varios proyectos alternativos a los murallones (o puentes elevados macizos), y gracias a un amparo logramos celebrar una audiencia pública para que Vialidad Nacional escuche a los vecinos».

«Sería bueno que Buteler haga lo mismo por sus vecinos, seguramente también querrán opinar sobre la Ruta 22 en el tramo de Cipolletti que nunca avanzó«, concluyó el senador del PJ.