Médicos y profesionales rechazan el esquema de adicionales de Río Negro

El diseño de adicionales por especialidad de alto impacto ante el déficit de recurso humano en áreas clave de los hospitales de Río Negro genera rechazos entre los médicos y profesionales de Bariloche, que se suman al reproche ya esgrimido por los sindicatos ATE y UPCN.

El ministerio de Salud de la provincia trabaja en la reglamentación de los adicionales que llegaría a las llamadas “unidades cerradas” como las terapias intensiva general y pediátrica, terapia intermedia y neonatología, según anticipó el ministro Demetrio Thalasselis a este diario, quien indicó que también se trabaja en otros adicionales para los centros de atención primaria y por función.

La primera medida oficial vinculada a los adicionales fue publicada en el Boletín Oficial semanas atrás bajo el decreto 386/26 que definió los montos de 1,5 millones de pesos y 750.000 pesos para los profesionales que realicen guardias activas en áreas críticas de los hospitales complejidad VI.

«Profundiza la injusticia», dicen desde la ATP de Bariloche

La medida generó el rechazo de la Asociación de Técnicos y Profesionales de la Salud de Bariloche (ATP) que consideró que “lejos de solucionar la crisis estructural de nuestros hospitales, profundiza la injusticia y condena al sistema público a una fragmentación irreversible”.

La entidad – a través de un comunicado público- consideró que el esquema de adicionales es “selectivo” y que refleja una “política de división que ignora la naturaleza misma del trabajo sanitario”. Acusaron que un hospital “no funciona solo con unidades cerradas”, que son las áreas que alcanzaría el adicional, sino que “funciona con un equipo interdisciplinario”.

La ATP afirmó que “esta decisión fragmenta el sistema de salud al establecer categorías de trabajadores ‘de primera’ y ‘de segunda’, quebrando la cohesión de los equipos de salud en un momento de vulnerabilidad extrema”.

Entre los reproches también apuntaron que el esquema que se diseña de adicionales son “bonos discrecionales y atados a la productividad, que no computan para el aguinaldo ni la jubilación, ignorando el deterioro acumulado de nuestros ingresos”.

La asociación que nuclea a los profesionales del hospital más grande de la Provincia pidió una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores y que se analice una “recomposición salarial digna para la totalidad de la Ley 1844 y 1904”.

Anteriormente, los sindicatos estatales ATE y UPCN también cuestionaron el decreto publicado y rechazaron el esquema propuesto. En ese caso, el primer gremio pidió retomar las gestiones por el Convenio Colectivo de Trabajo por sector y el segundo una reforma integral de la Ley de Salud.