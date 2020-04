Ezequiel Centurión gana terreno para ser suplente de Armani en River

En un puesto con muchas alternativas como es el de arquero en River, Ezequiel Centurión aún no ha tenido la oportunidad de debutar en Primera.

Sin embargo, esa chance podría acrecentarse a partir del próximo semestre. Tanto Enrique Bologna como Germán Lux finalizan sus vínculos con el club el 30 de junio.

El primero ya tiene 38 años y el segundo los cumplirá en dos meses. Esto se suma a los recortes salariales que haría el Millonario en su plantel por la crisis que produjo el coronavirus. De esa manera, la continuidad de los dos experimentados guardametas pende de un hilo.

La gran ventaja del cipoleño no solo es su edad (22) sino también a su situación contractual. En octubre de 2019 renovó hasta junio de 2021, un dato que refleja la importancia que tiene para la institución y el cuerpo técnico. Haber ampliado su vínculo antes que dos de sus colegas lo hace correr con ventaja.

Armani, por su parte, renovó el año pasado hasta 2022. Si el Millo no incorpora a otro arquero ni renueva a Lux y a Bologna, las puertas se abren para Centurión.

Marcelo Gallardo ya demostró que no tiene problemas en apostar por un joven para el puesto. Lo hizo con Augusto Batalla tras la partida de Marcelo Barovero.

Centurión se hizo lugar rápido en las inferiores de River y no le costó ganar rodaje en la tercera categoría. En mayo de 2018 firmó su primer contrato profesional y desde ese momento fue tres veces al banco de suplentes.

El año pasado tuvo su debut con la selección argentina, en un amistoso de la sub-23 frente a Bolivia. Fue el 19 de septiembre en cancha de Banfield, con triunfo 5 a 0 para la Albiceleste.

Con el fútbol suspendido y sin fecha de retorno, el ex albinegro pasa sus días en su Cipolletti natal. Aprovecha que en su familia comparten la pasión y entrena junto a su papá Rafael y su hermano Facundo, también arqueros. Ante la consulta de Río Negro, el futbolista no hizo declaraciones por pedido del club, cuyos jugadores no están hablando con la prensa.