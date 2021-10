Fabián Pacheco vuelve a Deportivo Roca: un día la espera terminó

Tuvieron que pasar 14 años para que los caminos de Fabián Pacheco y el Naranja volvieran a coincidir hacia un objetivo en común.

El fútbol de Deportivo Roca busca recuperar su protagonismo y ante la salida de Diego Napolitano de la dirección técnica luego de la conquista del título de la Liga Confluencia, restaba saber quien sería el encargado de intentar llevar al Depo otra vez a los estratos federales.



Fue así como el deseo tantas veces postergado, llegó de un día para el otro y de manera imprevista. “No me lo esperaba la verdad. Tenía la cabeza en otros proyectos, siempre ligados al fútbol y que están en forma paralela, pero no pensaba estar dirigiendo al menos hasta el año que viene. Había rechazado incluso una propuesta y me había mentalizado en eso.



P- ¿Cómo te llega el ofrecimiento?

R- El jueves pasado volví de Bariloche luego de la preselección para los Juegos de la Araucanía y tenía una llamada de Jorge Escaris. Ya sabía de la salida de Diego así que algo me imaginaba. Hablé con Jorge y le pedí algunas horas porque tenía que reestructurar todo y saber si desde los otros proyectos de trabajo podía hacerme cargo de esto. Al Depo no le podía decir que no.



Fabián Pacheco regresa al Naranja después de 14 años. Foto: Andrés Maripe

P- Tantas veces sonó tu nombre en el Depo que parecía que nunca se iba a dar…

R- Pasaron 14 años ya, fueron dos temporadas seguidas en el viejo Argentino B. Yo recién había colgado los botines, tenía 31 años y estaba saliendo del vestuario como futbolista. Dentro del plantel había jugadores más grandes que yo. Era mi primera experiencia como entrenador y ahora me toca volver de otra manera. Hoy me agarra mucho más preparado, con otra experiencia, más pensante. En el medio me tuve que reinventar para crecer, pasaron muchas cosas.



Lo que pasó desde que Fabián se fue del Depo en el 2006 hasta hoy fueron 8 títulos en la Confluencia (Unión -5-, Círculo Italiano, Argentinos del Norte y La Amistad), más un ascenso con Argentinos y un Clasificatorio.

“Para mí todo eso fue una experiencia muy linda. Creo que el mismo destino te va llevando, en el fútbol todo es una rueda y hay que estar preparados. A veces te toca antes, a veces tarda…A mí está posibilidad me llega 14 años después”, cuenta el DT, que como futbolista hizo casi toda su vida en el Naranja.



P- ¿En que edad arrancaste en el Depo?

R- Comencé en quinta, luego tercera y primera donde debuté con Miguel Batalla como técnico. Después me fui a Boca, volví y jugué el primer Argentino A. En total fueron ocho años en primera. En lo profesional me ha tocado estar en otros lados pero en verdad uno lleva una vida acá adentro, siempre estuve. Soy socio pleno hace 12 temporadas, el club lo vivo junto con la familia casi todo el año y mis hijas hacen actividades aquí.



P- Acá en el Complejo te conocen todos. ¿Cómo ha tomado el socio tu llegada, qué te dice el hincha?

R- Me ha sorprendido gratamente las manifestaciones de apoyo desde todos los sectores, en la calle, en las redes… Todo esto no lo viví en otro lado. Y todavía no debute! Eso me genera una responsabilidad inmensa y voy a tratar de hacer lo mejor para poder lograr los objetivos.



Pacheco debutará el domingo por la Liga Confluencia. A partir del 22 de noviembre conducirá al equipo en el Torneo Regional Amateur. Foto: Andrés Maripe

P- ¿Cuáles son los objetivos?

R- La idea es trabajar a largo plazo y continuar todo lo bueno que se vino haciendo hasta acá. Si bien tenemos una competencia ahora con el Regional Amateur, donde creemos que vamos a estar en la conversación, tenemos la idea de un trabajo integral. Para el torneo federal pensamos en acoplar a la base algunos refuerzos para promover la competencia interna y nos haga más competitivos como equipo. Va a ser un torneo muy duro, hay equipos con mucha historia y con ambiciones. A partir del 22 de noviembre (fecha de inicio del Torneo Regional Amateur) vamos a tener que tener tres equipos en rodaje, entre primera y tercera local y Federal. Va a haber posibilidades para todos, así que hay mucho por trabajar.



P - ¿Cómo va a jugar el Roca de Pacheco?

R- Ofensivo. Si queremos ganar hay que ir a atacar. Ya mañana (por hoy) vamos a comenzar con los trabajos tácticos, por lo menos para el reinicio de la Liga que es el domingo. Mi idea es respetar la tenencia de balón, con presiones altas más allá que el rival también juega.



P- En la final con Cipolletti de hace un par de semanas quedó evidenciado que la gente quiere fútbol.

R - Total. Este es un club que respira fútbol y es una acierto del presidente (Gustavo López) de delegar a un Departamento aparte, todo lo referido al fútbol. En el Maiolino el otro día había 4.000 personas viendo una final de Liga y eran todas de Roca. Vamos a trabajar para poder llevar al club a la categoría que quiere y merece.