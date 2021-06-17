Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 17 de junio de 2021

Por Redacción

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ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918

BARILOCHE
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Angel (1) - San Martín 470 - local 4 - Tel: 4426304

CATRIEL
Boulevard - Hipólito Irigoyen y Países Bajos - Tel: 4915214

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Suyai - Alem 325 - Tel: 2996262640
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Nueva Cutral Co - Av. Del Trabajador 673 - Tel: 4961107

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Tiengo - San Juan 1300 - Tel: 4430222
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - B° G. Alvarez - calle 5 - Tel: 4460826
Elend - Ramos de Sal 2366 - Tel: 4332111
Del Pueblo - San Martín 99 - Tel: 4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
Facundo - Hipólito Yrigoyen 627 - Tel: 4886453

RÍO COLORADO
Comahue - Sarmiento 401 - Tel: 432680

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000

VILLA REGINA
Italia II - Cipolletti 245 - Tel: 4465057
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: jueves 17 de junio de 2021