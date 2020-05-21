Farmacias de turno: jueves 21 de mayo de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918
BARILOCHE
Dr. Pasteur - Elordi 1164 - Tel: 4429676
Avenida - A. Gallardo 395 - Tel: 4520717
Cruz del Sur (1) - Beschtedt 1793 - Tel: 4429609
CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644
CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290
CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205
CIPOLLETTI
Maturi - San Martín 459 - Tel: 4781243
Menguelle - Menguelle 1361 - Tel: 4783566
Naciones Unidas - Nac. Unidas 1021 - Tel: 4774678
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Nueva Cutral Co - Av. Del Trabajador 673 - Tel: 4961107
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Carmelino - Mitre 355 - Tel: 4436903
San Martín 5 - Jujuy 1832
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Amanecer - La Pampa 625 - Tel: 4471907
Global - Illia 774 - Tel: 4431440
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Magistral - Lainez 297 - Tel: 156313624
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Río - San Martín 405 – local 5 - Tel: 428842
Del Arenal - Los Ñires 87 - Tel: 421948
VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Atenea - Mitre 1035 - Tel: 4462116
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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