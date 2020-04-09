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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 9 de abril de 2020



ALLEN
Patagonia - Avenida Roca 124 - Tel: 4452539

BARILOCHE
Zona Vital Mitre - Mitre 609 - Tel: 4426054
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Detina (1) - Av. Bustillo – km 12,500 - Tel: 4525900

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Martín - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Tarico - Don Bosco 998 - Tel: 4776279
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Sanchez - Roca 732 - Tel: 4423214
Farmas - Mitre 1117 - Tel: 4430327
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Alpina - San Martín 4305 - Tel: 4463330
Araucaria - Chaneton 340 - Tel: 4439021

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Jachal - Elordi 495 - Tel: 424993

VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404

VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: jueves 9 de abril de 2020