Farmacias de turno: lunes 3 de enero de 2022
ALLEN
Patagonia – Avenida Roca 124 – Tel: 4452539
BARILOCHE
Gallardo – Villegas 467 – Tel: 4429853
Gilmore – Mitre 802 – Tel: 4422653
9 de Julio 2 (1) – Gallardo 1031 – Tel: 4427116
CATRIEL
Andina – Av. Mosconi y Argentina – Tel: 4912875
CENTENARIO
Elébora II – Antártida Argentina 319 – Tel: 4891268
Global (2) – Paraguay 3 – Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu – Avellaneda 779 – Tel: 442327
CINCO SALTOS
Sin datos
CIPOLLETTI
Seratti – Italia y 9 de julio – Tel: 4783564
Gazzola – Av. Alem 565 – Tel: 4783017
Suyai – Alem 325 – Tel: 2996262640
Martín (1) – 9 de Julio 429 – Tel: 4781599
Bancaria (1) – Roca 865 – Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) – Av. Alem 1805 – Tel: 4783428
CUTRAL CO
Aconcagua – Av. Olascoaga esq. Alem – Tel: 4968015
FERNANDEZ ORO
Arrayanes – Yrigoyen y Arrayanes – Tel: 299-6267413
GENERAL CONESA
De Pasquale – San Martín 628
GENERAL ROCA
Tiengo – San Juan 1300 – Tel: 4430222
La Plata – La Plata 702 – Tel: 4432268
Sud (3) – Tucumán y Neuquén – Tel: 4422595
San Martín 1(3) – San Martín 87 – Tel: 4427176
San Martín 2 (3) – Mitre 1748 – Tel: 4426928
Bancaria (3) – Villegas 752 – Tel: 4422886
Paniceres (3) – Tucumán esq. Italia – Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) – Av. Roca 1338 – Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana – Av. San Martín 353 – Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz – Los Pehuenes 108 – Tel: 491431
NEUQUÉN
Andina III – Fray Luis Beltrán 1497 – Tel: 4420848
Del Pueblo – Dr. Ramon 4100 – Tel: 4006233
Del Pueblo – San Martín 99 – Tel: 4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Norte III – San Martín 869 – Tel: 4862993
PLOTTIER
Riavitz – Riavitz 309 – Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito – San Martín 586
RÍO COLORADO
Sur – Irigoyen 535 – Tel: 432400
S. M. DE LOS ANDES
Norte – Curruhuinca 728 – Tel: 410371
VIEDMA
Inalen – Av. Zatti 1030 – Tel: 428796
El Cóndor (2) (Balneario) – Calle 69 Nº 263 – Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida – Arrayanes 275 – Tel: 4494896
VILLA REGINA
Raíces – Luis Beltrán 599 – Tel: 4461143
Italia I (2) – San Martín 351 – Tel: 461365
ZAPALA
Zapala II – San Martín 340 – Tel: 432040
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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